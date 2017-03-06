Русская аптека в марте. Аптекарь Даин за решеткой. Байер не сдается. Бугатти - Протек. У мировых гигантов кончился напор. Чуть истории.

Русская аптека в марте. Фармацевт Даин за решеткой. Байер не сдается. Бугатти - Протек. У мировых фармацевтических гигантов кончился напор. Чуть истории фармацевтического рынка в России.

Недавно несколько лет общего тюремного режима получил Дмитрий Даин. Аптекари 90-х и 2000-х знают кто такой. Информационный повод получился, нет, против УК конечно не скажешь. Следствию и суду виднее.

Просто хочется выразить поддержку сидельцу.

Как одному, бесспорно, из основателей российского фармацевтического рынка. Не бог весть что делали тогда первые российские предприниматели, но история, но итоги. Рынок то получился, рынок то неплох.

Не унимается европейский производитель “Баер”, не может смириться с потерей коммерческого сегмента российского рынка. Есть впечатление, что именно “под Россию” германец поглощал фармацевтические компании и покупал продукты. Только зря корячатся, время продаж тонн импортных “лекарств” прошло.

Не перестаем удивлятья, сколько же денег у “новых аптекарей”- сетевиков. А самый богатый “Протек”.

Склад “Протек” рекламирует на ТВ свои аптеки, в роликах на центральных каналах и прайме речь идет о скидках, о скидках. Распродажах лекарств, то в сети “ригла”, то в сети “будь здоров”, то там, то там. Рекламный ролик один, владелец сетей один, а сети разные. Такое бывает? Азартные какие "фармацевтики".





Потребителю стали неинтересны импортные продукты для здоровья по огромным ценам

Рекламный бюджет компании “Баер” в 2015 году умопомрачительный, порядка 80 млн. долларов. В 2016 году и на 2017 год кажется кажется еще больше. Это только судя по ТВ. У меня вопрос, есть ли толк от массированной рекламной поддержки? Для увеличения объема продаж. Как-то сомнительно.

Уж очень изменился российский потребитель. Падение покупательской способности, конечно, тоже имеет место, но главная причина падения спроса на импортные лекарственные штучки не в уменьшении спроса, и не в снижении доходов местного народа.

Потребителю стали неинтересны импортные продукты для здоровья по огромным ценам. Цены вправду огромные.

Не первый раз приводим пример с препаратом “от молочницы”. Доза “фирменного” дифлюкана стоит 500 р, марочный российский препарат 200, дженерики местного разлива вообще 20-40.

Вот и получается, что минимум 300 рублей российского потребителя это что? Жажда наживы торговцев? Доплата за качество? Вклад в американскую экономику?

Доза “фирменного” дифлюкана стоит 500 р, марочный российский препарат 200, дженерики местного разлива вообще 20

Еще вопрос, почему фармацевтические гранды подобные баеру и файзеру отказываются принимать, или совсем не замечают новые конкурентные условия. Долбят как дятлы свое, свои 10 “концов”, как в условиях дефицита. Почему?

Скорее всего все просто, коммерческий рынок России лишь витрина присутствия производителя в стране.

Львиную долю продаж и прибыли в России первая десятка фармацевтических гигантов берет в сфере государственных закупок, либо головные компании мировых гигантов щедро оплачивают российским офисам, именно, присутствие на Российском рынке.

Правда, если для Гучи, Ролекс и Шопард магазин и представительство в России это хороший тон, то почему другой подход должен быть у Шеринга, Берлинхеми и Зентивы. Хотя, в нашем случае хоть тоже товар, но очень специфический, следовательно подобный подход выглядит очень странно.

Львиную долю продаж и прибыли в России первая десятка фармацевтических гигантов берет в сфере государственных закупок

Еще одна причина снижения влияния мировых производителей на российском рынке, со всеми вытекающими, это проблемы самих компаний в стратегиях. Если точнее, западный менеджмент хромает в оперативности смены стратегии и ее корректировки. То, что работало и приносило плоды пять лет назад, сегодня не работает.

Думается, что фармацевтическая мировая элита наступила на те же грабли, что и русский крупный фармацевтический бизнес, называемый в свое время национальными дистрибьюторами.

У тех, местных сирот погоня за количеством ударила по качеству. Да еще как ударила. К примеру, “Сиа Интернейшнл” исчезла, а “Протек” потерял минимум 50 % своей доли рынка.

Какчество, как известно, само собой, и в зависимости от сезона, не растет.

Последнее, что подкосило комфортное пребывание мировых фармацевтических производителей в России, и к чему, как оказалось, местные кадры не готовы, это дальнейшая невозможность устраивать каналы сбыта своих продуктов через врачебный персонал, посредством выплат врачам “премий за назначения и направления”.

Что было десятилетиями ничем иным, а наглым и циничным подкупом.

Никто исправляться и обзаводится этикой не собирался. Нет. Никто и не думает, что подкупа местных “медиков” больше нет, есть конечно, только форма изменилась и эффективность,с точки зрения влияния на продажи, стала минимальной.

Еще, говорят, производители активно осваивают “аптечный” маркетинг, недавно на провизорской социальной странице мы ссылались на мероприятие, которое прямо указывает на то, что факт, неких коммерческих вольностей, имеет место.

Но получается, что особых успехов в продвижении “лекарств” по этому каналу нет, оно и понятно, хоть на витрину рекламный постер вешай, хоть лучшее место на пыльной полке дискаунтера- сетевика занимай. Доказано.

особых успехов в продвижении “лекарств” по этому каналу нет, оно и понятно, хоть на витрину рекламный постер вешай, хоть лучшее место на пыльной полке дискаунтера- сетевика занимай

Деньги девать некуда протековским аптекарям. Этой, как считают высокопоставленные управленцы протека, “элите” аптечного ритейла. Про то, что они элита, это сами они думают. Надо же так заблуждаться.

Недавно на маркетинговой конференции главный “аптекарь” Протека прямо заявил, что позиционирует торговое образование, которым руководит, как "такси марки мерседес". Воображение у управленца богатое, однако.

В плане, наверное, что красиво и затратно. Надо же, протековские сети уже две пятилетки приносят своему материнскому холдингу лишь затраты, а управленцы сети все позиционируют бизнес странным образом, причем каждое свежее позиционирование на рынке все порнографичней.

Замечу, и ничего им за это, работают годами. Торгуют, убивая торговые марки и растрачивая средства инвесторов “Протека”.

протековские сети уже две пятилетки приносят своему материнскому холдингу лишь затраты

Протековским аптекарям деньги, судя по маркетинговой и рекламной политике, девать некуда. Потребителям низкие цены, скидки на низкие цены, и рекламные компании, странные рекламные кампании, посвященные скидкам. Давно, коллеги, видели рекламу на ТВ скидок.

Такую фигню позволяют, разве что, продавцы китайских телефонов, где добавленная стоимость в 200% только начало.

На все, что способны хваленые мировые гиганты на широком потребительском рынке, делать брендовые паровозы

Вернемся к неудачникам последней пятилетки, к иностранным фармацевтическим производителям. Есть ощущение, что популярные в двухтысячные западные производители, которые и в наших глазах, при появлении российского рынка лекарств, выглядели чем-то недостижимым, свое отжили. Как производители, как бренды, да и как лекарственные продукты.

Возьмем последние десять лет. Что нового? Ничего. Примитивные товары для здоровья, в которых 90% маркетинга.

На все, что способны хваленые мировые фармацевтические гиганты на широком потребительском рынке, делать брендовые паровозы, увеличивая номенклатуру того, или иного, известного годами, продукта, и придумывать ”новые лекарства”, которые на самом деле давно устарели, увеличивая суточные дозы в приеме, выдавая это за “прорывы”,”инновации” и тп.

А еще сейчас тренд на “новые упаковки” , мало фосфалюгеля в пакете, нужен еще “саше”, не достаточно хилака в бутылке, появляется хилак в пакетике. Так и извращаются.

Был линекс, появился линекс форте, был тизин, появился тизин нью, была но-шпа, стала но-шпа в особой баночке. Список “решений” можно продолжать до бесконечности. Банальная коммерция, за огромные деньги. Правда, как можно продавать в России дифлюкан по 500 рублей, когда российский препарат стоит 50 рублей. Кто дурной? Вот же дался нам этот дифлюкан!

сейчас тренд на “новые упаковки”

Народ, в тюрьму посадили Дмитрия Даина. В далеком девяносто каком-то году, за достижения фармацевтического труда, вывозили нас, начинающих российских рыночных аптекарей, в Турцию, только появившиеся коммерческие фармацевтические склады.

“Интерлизинг”, “Вита плюс”, “Инвакорп”, “Экохелп”, “Протек”, “Сиа”. Да что, только Турцию увидели российские аптекари на заре рынка, благодаря таким как Д. Даин?

Помню до сих пор, помню уважение новых предпринимателей к профессиональным аптекарям. Помню атмосферу плотного сотрудничества аптечного дела, которое представляли мы, с торговлей, которую представляли владельцы и руководители, недавно созданных оптовых фармацевтический компаний.

Тогда каждый занимался своим делом, хорошее было время.

Есть целая группа людей, оказавших влияние на развитие рыночной фармации в России. Владелец Интерлизинга Дмитрий Даин в их числе, по-любому

Тогда, не то что директора оптовых фирм, каждый владелец компании лично знал своих клиентов - аптекарей. Может быть поэтому и достижения в российской фармации были, не в пример нынешней показухи “достижений” и “развития”. Замечу, что сейчас торговые склады, типа поставщики и аптечных то отделов не имеют, откуда знать современным управленцам тонкости клиентского сервиса.

Есть целая группа людей, оказавших влияние на развитие рыночной фармации в России. Владелец Интерлизинга Дмитрий Даин в их числе, по-любому.

Верю, что Д,Д сможет пережить и этот неприятный эпизод своей жизни. Краткая информация о деятельности фк Интерлизинг есть, разве что, в архиве Провизор Ру за 2001-2002 год. Позже компания была практически полностью вытеснена из коммерческого сектора и стала обслуживать государственные поставки.

Из первых и влиятельных предпринимателей отрасли, пожалуй, теперь остался кто? Пожалуй никого и нет.

Да и не было нас много в начале российского рынка.

Кто еще работает на рынке? Разве, что владелец и руководитель компании “Протек” Вадим Якунин, разве что владелец и руководитель компании “Фармимэкс” Александр Апазов. Правда, больше никого не помню.

Игорь Рудинский ушел, Брынцалов что-то, где-то строит, Борис Шпигель, наверное, правнуками занимается, имена владельцев Экохелпа уже не вспоминаются.

Eще можно упомянуть руководителей первых государственных складов в рынке, помните, ЦАС - 1- С. Винокуров, ЦАС -2, Наталья Зайнутдинова. Из управленцев кто запомнился -директор Инвакорпа А. Ларичев, директора Протека Астафуров и Хачатуров.

Кстати, по Инвакорпу у нас в архиве нашлась древняя статья.

Российскому фармацевтическому рынку уже скоро 30, а мы помним. Интересное было время. Нужно будет сделать материал об истории русского рынка, постараемся разместить его сразу после праздников.

И пусть узнику Даину сидится легче, да и скорого ему удо.

Пользуясь случаем, пока еще среди аптекарей девушек и женщин больше, поздравляю коллег с Международным женским днем, здоровья вам, счастья и успехов в работе.