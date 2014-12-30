Русская аптека в 2017 году.

С Новым Годом, коллеги. С Новым Годом, аптекари, провизоры и ценители фармацевтического бизнеса. Пусть 2017 год будет для нас годом успеха. В прошедшем году успехи начались. Начала работать самая настоящая саморегулируемая организация - Национальная Фармацевтическая Палата.

Первые выпускники фармацевтического училища “Новые Знания” вышли на работу.

Из гадостей 2016 года отмечу, разве что, Росздравнадзор. Вот уже мерзкая структура! Бюрократическая контора, которую непонятно кто организовал, непонятно кто дал уникальные, даже для России, полномочия. Рассадник чиновников, которым, как оказалось, к тому же, никто не руководит.

Собственно бесконтронтрольность, думаю, и привела к тому, что вместо решения государственных задач и выполнения функций, Росздравнадзор стал заниматься на фармацевтическом рынке вещами странными. Уверен, что профессиональный фармацевтический рынок в 2017 году с этими бюрократическими странностями сможет разобраться.

Из гадостей 2016 года отмечу, Росздравнадзор. Вот уже мерзкая структура!

Что с трендами 2017 года в отрасли? Однозначно верим, что в этом году у власти дойдут руки спросить у представителей, славного фармацевтического бизнеса, того что за бюджетный счет, про результаты. Пора. Бюджетные миллионы, несмотря на кризис, вливались в “развитие фармацевтической отрасли” не один год. В строительство “новых” заводов, в реконструкции “старых”, в “импортозамещение”, в “новые” отечественные лекарства. И где? Нету. Ничего.

Фармацевтический рынок развивается сам по себе, глобальная российская фармацевтическая “потемкинская деревня” сама по себе. Свободный рынок и предприниматели развиваются за свои средства, и их достижения, да и провалы, на виду. Вот продукты, вот прибыль, вот налоги.

Такого не скажешь о параллельном рынку секторе фармациии, паразитирующим за счет бюджета. Начиная с государственных закупок и распределения лекарств до строительства, как полагаю, никому не нужных, производственных мощностей, различных кластеров, “научных” лабораторий, “инновационных” фармцентров. Правда, сколько можно паразитировать на бюджете, пора бы уже результаты показать. Пора отчитаться. Про результаты это, конечно, слова.

хотелось бы осознания властью и обществом порочности всей стратегии развития фармацевтической отрасли России. От преступно навязываемых фармацевтическому рынку западных стандартов...

Не может быть в этой сфере результата. Результата для рынка, фармации и страны. Потому как изначально были понятны тактики и стратегии всех программ с “государственной поддержкой”. Так что единственный результат и ждем, посадки. Нам то с этого, понятно, ничего, деньги в отрасль уже не вернуть, однако справедливости, хотелось бы.

Еще хотелось бы осознания властью и обществом порочности всей стратегии развития фармацевтической отрасли России. От преступно навязываемых фармацевтическому рынку западных стандартов, и нагло насажденных административных практик, до хамского отношения бюрократии к аптечному делу и малому бизнесу. Но это из области сказок и посланий к деду Морозу. Понимаем.

основные изменения ожидаем в оптовом секторе. Там пусто. До такой степени, что практически нет конкуренции

С тенденциями на реальном рынке все, более менее понятно. Как и в прошлом году основные изменения ожидаем в оптовом секторе. Там пусто. До такой степени, что практически нет конкуренции. Да и мощностей нет. Высший пилотаж склада в начале года это, так и оставшийся региональным торговым бизнесом, “Катрен” и “агрессивный” в свой предоплатной схеме поставок, “Пульс”.

Для страны и для всей российской розницы этого очень мало, так что рынок свободен как двух, трех складов национального масштаба и для сотни небольших оптовых лекарственных баз регионального уровня. Появлению новых, или реанимации старых участников оптового сектора не мешает ничего. Даже ума. Требуется лишь контроль затрат, вменяемая логистика и оборотные средства.

Не сможет развиваться производственный бизнес под таким бюрократическим подпором, в таких жутких и жестких рамках.

В производственном секторе тенденции понятны. Застой. Не сможет развиваться производственный бизнес под таким бюрократическим подпором, в таких жутких и жестких рамках. Продолжаем наблюдать экспансию мировых фармацевтических гигантов, подержанными местной чиновничьей администрацией.

Для инвестклимата страны это, наверное, неплохо, но вот лекарственной безопасности, тем более, намека на самостоятельность, не ждем совсем.

Российских производственников успокоим тем, что продолжим ими гордиться. Господа, вы герои, даже если 2017 год станет для вас последним.

дегенеративные розничные образования себя изжили еще в прошлом году. Так что ждем усиления настоящего аптечного дела

Любимой аптечной рознице будет явно легче. Все дегенеративные розничные образования себя изжили еще в прошлом году. Так что здесь ждем усиления настоящего аптечного дела. Что нужно?

Предпринимательской выдержки- раз. Розничный сектор рынка продолжит оставаться под давлением.

В очередной раз рекомендуем отказаться от ценовой гонки за “дискаунтерами” и оптовыми аптеками. Все они хоть и явление, и фактор, но временное.

Формировать ценовую политику аптеки нужно исходя из издержек и запросов потребителя. Это просто. Сложнее обстоит дело с затратами и их снижением. Все можно сократить, нужно сокращать. От затрат на непрофильный персонал, до замораживания финансирования программ развития и переоборудования.

Давно пора передать на аутсорсинг бухгалтерию, сегодня даже в больших городах качественное профессиональной обслуживание средней аптеки стоит от 20 до 35 тысяч рублей.

Стоит же, в очередной раз, пересмотреть ассортиментную политику в сторону уменьшения ассортимента. Недостаточно оборачиваемые продукты, реально поглощают оборотные средства, а таких товаров все больше и больше.

В первую очередь из-за непродуманной, а часто и глупой политики производителей. Эти деятели продолжают существовать сами по себе, никак не соприкасаясь с розницей. Поэтому если продукт не востребован потребителем в течении месяца, в корзину его, пусть производители организуют собственные схемы сбыта.

Это если коротко. Подробности следуют.

Еще раз с Новым Годом, коллеги. Здоровья вашим близким. И всего, всего наилучшего.

Провизор? Фармацевт? Предприниматель на российском фармацевтическом рынке? Вступай в Национальную Фармацевтическую Палату! Кусок хлеба, горячий чай..