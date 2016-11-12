Русская аптека в ноябре. Немцы в России выявили хеликобактер у всех детей. Об Инструментах уничтожения аптечного дела. Катрен -агрессор. Асна -соблазнительница

Что русскому хорошо, немцу смерть. Но вот почему местный производитель, который раньше назывался русским именем Нижфарм и его рекламщики решили, что у каждого школьника в России присутствует хеликобактер. Откуда такая информация? Даже затрудняюсь. Что это, некомпетентность? Шутка? А что если у производителя, вдоль и поперек сертифицированного по западным стандартам какЧества, такие же компетентности на всех участках. Господи, страшно мне. Всем доброй ночи.

Дикими кажутся действия уважаемых и крупнейших участников рынка. На этом самом рыночном пространстве. Одна из ведущих, можно сказать, образующих рынок структур, создала, так называемый, инструмент розничной торговли. Да, да эту самую нашумевшую Apteka.Ru

Рынок у нас свободный, это конечно. Здорово, что появляются такие маркетинговые упражнения, но зачем нам, аптекарям, не имеющим никакого отношения к фирме "Катрен”, принимать участие в таких, прямо скажу, спорных, с точки зрения фармацевтического бизнеса, маркетинга и экономики проектах. Да и вредят такие "проекты” аптечному делу.

зачем независимым аптекам и сетям участие в "проекте” крупного игрока

Проект как пятно на русском аптечном деле, да и некоторую противозаконность устройства Катреновского розничного бизнеса сегодня обсуждать не будем. Хотя, по моему мнению, как минимум, Аптека Ру и есть "дистанционная торговля” чистой воды. Все признаки на лицо. Это в России не совсем соответствует законодательству в сфере обращения лекарств.

Вот зачем независимым аптекам и мелким сетям участие в "проекте” крупного игрока, правда, отказываюсь понимать.

плюсов от сотрудничества аптеки с сервисом подобным Apteka.Ru никаких.

Зачем вообще коллеги, тянет вас в различные новообразования, буквально ежемесячно появляющиеся на рынке? Ведь это приносит лишь вред собственному бизнесу.

Зачем проекты в розничной торговле крупным торговцам, маркетологам и управленцам, далеким от практической фармации, понятно. Капитализация, имидж в глазах инвесторов и кредиторов.

Чем руководствуются аптекари, решая стать, к примеру, "пунктом самовывоза”? Не имея при этом, абсолютно, ничего. Кроме позора и риска. Риска разориться, риска лишиться лицензии.

Настаиваю, плюсов от сотрудничества аптеки с сервисом подобным Apteka.Ru никаких. 5% наценки. Смешно.

Преференции от крупного поставщика, смешно. Да, да они когда-то были, на старте Аптека Ру, в самом начале, пока менеджеры Катрена набирали количество. Тогда аптеки назывались и действительно были партнерами национального дистрибутора "Катрен".

Как издавна повелось в корпоративной культуре Катрена, достигнув определенного результата по количеству, аптеки перестали считаться партнерами и были переведены на общие условия сотрудничества. На них наплевали и про них забили. Есть и есть. Не одни, так другие.

Все радости от работы скромной аптеки с ведущим фармацевтическим складом России и Катреновским маркетинговым монстром продолжили существование лишь в головах самих адептов Аптеки Ру, которые, наверное, еще и убедили себя в том, что присутствие средней статистической аптеки на карте "точек” Аптеки Ру это,черт побери, престижно. Ой как сомнительно.

Зато минусов от участия в оптово- аптечном квесте Катреновского менеджмента с потребителем хоть отбавляй, все не перечислим, только основные.

потенциальный потребитель Apteka.Ru это потребитель самой аптеки в данном, конкретном районе

Удар по имиджу аптеки. Конечно. Как отнесется потребитель к тому, что в аптеке цена на лекарство, минимум, на 25% дороже, чем в ожидающем его, потребителя, заказе.

Учтем еще, что Аптека ру работает с частными покупателями по маркетинговой науке, по торговым зонам. Зонам, которые как раз находятся в сфере бизнес интересов самой аптеки. То есть, потенциальный потребитель Apteka.Ru это потребитель самой аптеки, в данном, конкретном районе.

Это при том, что Катрен стал использовать, пользуясь положением крупного игрока, откровенный демпинг. Аптекам препараты оптом часто продаются по цене, превышающей цену лекарства для покупателя - физического лица.

Это убивает, так называемую, независимую и реальную аптечную розницу, которую Катрен, в теории и по логистике, должен обслуживать как фармацевтический склад.

Отсюда исходит угроза для экономики самого аптечного предприятия, участника Аптека Ру, угроза для аптек вокруг, в соответствующей торговой зоне, угроза для рынка в целом.

Потому как, нарушается товаропроводящая цепочка. Потому как, одно, когда демпингом занимается ничего не стоящий на рынке какой-нибудь "горздрав”, совсем другое, когда занижает цены оптовая компания национального уровня.

Короткая справка, которая позволит провизорам задуматься над нашей вводной. Первая цифра, цена Apkeka.Ru, вторая, цена Катреновского прайса. На выбор, Линекс -241/223. кагоцел 233/216, Париет 20 мг 1560/1795.Постеризан мазь 380/430. Артра120 1970/2085.Достинекс 561/590

Общая картина понятна. Как будет реагировать потребитель на цены в аптеке, сравнивая их с ценами супер сервиса Apteka.Ru? Негативно?

Мягко сказано, аптекари в глазах покупателей опять будут "наживаться на лекарствах”, и никому будет не объяснить, что издержки реальной аптеки и дистанционной Аптеки ру, где нет расходов вообще, есть две большие разницы, как говорили у нас в Одессе.

Уверяю, что просто так в такую аптеку никто не зайдет, ну не заходит потребитель туда где его обманывают, где на нем наживаются.

Не стоит надеяться, в современных условиях, на случайные покупки потребителей, пришедших выкупить заказы, сделанные на Аптека ру. Любая реальная аптека имеет в несколько раз меньший ассортимент, чем Интернет-каталог Apteka.Ru.

Еще важно, что группа покупателей, откусанная сервисом у конкретной аптеки, определенная, хорошая группа, с отличной покупательной способностью.

одно, когда демпингом занимается, ничего не стоящий на рынке какой-нибудь "горздрав”, совсем другое, когда демпингует цены оптовая компания национального уровня





Отсюда вытекает еще одна проблема- проблема в экономике аптечного предприятия. При увеличении числа покупателей Аптека ру, в отдельно взятом районе, число покупателей самой аптеки будет снижаться.

Будет снижаться и доход аптеки, так как 5% наценка, щедро оставленная Катреновскими маркетологами аптеке - партнеру, мала даже теоретически, для оптовой торговли лекарствами. Оборот аптеки при этом будет расти, следовательно, будет расти и итоговый оборотный налог. Как бонус, черт побери.

Еще один геморой, который может настичь аптечное предприятие, сделавшее ставку на сотрудничество с сервисом Аптека Ру это законность, навязанных аптеке "торговых операций”. Считаем, что о законности тут говорить не приходится, вообще.

Заказы поступают в аптеку и приходуются уже упакованными в закрытые упаковки, то есть провизоры и фармацевты, фактически, отпускают ассортимент, к которому не имеют никакого отношения, а значит не проводят контроль отпускаемых лекарств. Это грубое нарушение лицензионных требований.

Лекарства, которые находятся в заказе "от Apteka.Ru” могут оказаться рецептурными. Лекарства рецептурного отпуска из рук аптечного провизора попадают к больному. Это грубое нарушение лицензионных требований.

Зато у аптекаря есть 5%, звание "точки Аптека Ру”! Надо вам это, коллеги ? Ради чего? На сайте сервиса Apteka.RU уже даже указываются фирменые названия аптек, есть лишь пункты вывоза. Не наглость ли?

Для этого нужно было заняться фармацевтическим бизнесом, чтобы назваться "пунктом вывоза”. Для этого?

Может быть для того, чтобы при первой возможности, зазнавшиеся Катреновские служащие на местах, вытерли, в очередной раз, об аптекарей ноги. Ну ну, тогда продолжайте. Продолжаете услаждать, забыв про конкуренцию, чужой и большой бизнес, при этом рисковать собственным.

провизоры и фармацевты, фактически, отпускают ассортимент, к которому не имеют никакого отношения, а значит не проводят контроль отпускаемых лекарств

Впрочем, вышеупомянутая схема, куда втянуты сотни наших коллег, лишь самая примитивная. Есть замуты и посерьезней. Правда, они, практически, безобидны для аптечного дела в общем, но убийственны для конкретного аптечного предпринимательства.

Просто беда для аптекаря, беда для предпринимателя. Как пример, Асна.

И не фирма, и не сеть, и не закупочный пул, и вообще непонятно чего. По нашему мнению, это типичное болото для предпринимателя на фармацевтическом рынке, где атрофируется все, инициатива, амбиции, таланты.

Главной проблемой для коммерческой структуры, аптеки, решившей войти в ряды "ассоциации”, является потеря предпринимательской самостоятельности, ведь аптечная компания отдает "ассоциации” основные полномочия, не получая взамен ничего, кроме, видимо, обещаний процветания.

Как там, "ваша аптечная сеть получит возможность использовать сервисы АСНА и сделать свой бизнес более прибыльным и технологичным”.

Компания, вставшая в ряды образованию подобному асна, делегирует закупки, маркетинг, рекламу. Делегирует все, что отличает коммерческую компанию на свободном рынке. Как такое возможно? Вот и мы про это.

Понятно, если решение об участии в "проекте” принимает сам владелец аптечного бизнеса, это его право.

Вот если войти в "сеть” и снять с себя полномочия, как исполнительного и управляющего органа, принимает решение менеджмент, то это чистой воды должностное преступление.

типичное болото для предпринимателя на фармацевтическом рынке, где атрофируется все, инициатива, амбиции, таланты.

Потому что, не бывает компаний, менеджмент которых отдает на "аутсорсинг” основные бизнес- полномочия. Такого просто не может быть. Повод задуматься для владельцев и инвесторов.

Уверяю, это не теория, есть уже печальные примеры. Была такая аптечная компания "Целительница”, существовала аж с 90 х годов, были у "Целительницы” серьезные инвесторы. Потом компания стала "членом”. Два года и аптечной компании нет.

Счетчик количества аптека на сайте асны, как отсчет конца для сотен, выглядит трагично.

На этом все коллеги, закрываем свои аптеки и хорошего всем вечера. И пожалуйста, внимательно посмотрите нашу рекламу.