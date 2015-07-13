Русская аптека в сентябре. Русский Интернет, Роскомнадзор не против и за аптеки. Активисты аптечного бизнеса, Чуднов и Шакая.

Никак не пойму, почему у отдельных наших сограждан информация не держится в головах, все норовят публично поделиться. Все не в масть, все получается про себя хорошо, про всех остальных плохо. Казалось бы жизнь у таких спикеров удалась, бизнес идет, зарплата капает, зарплата не в пример нашей провизорской. Так нет, свербит плюнуть в профессиональное сообщество, которое по типу колодца, где пригодится воды напиться. Да и назад можно отливом получить. Волной, которая накрыть может от активности возбужденных чиновников.

Но сначала несколько слов с фронта борьбы за аптечное Интернет -пространство. Кто просмотрел вводную по теме, может пополнить пробел зайдя по ссылке.

По информации от Роскомнадзора, да и на практике, в ведомстве налажена работа с обращениями граждан и юридических лиц. Практика показывает, что после блокировки аптечных Интернет-ресурсов персонал Роскомнадзора реагирует на заявления и исключает фармацевтические Интернет-ресурсы из перечня запрещенных в максимально короткие сроки.

Так что осталось разобраться с тем, кто выступает истцом в судах и на каком основании суды выносят противоправные решения, забыв должным образом эти решения оформлять.

персонал Роскомнадзора реагирует на заявления и исключает фармацевтические Интернет-ресурсы из перечня запрещенных в максимально короткие сроки



Вернемся к спикерам и знатокам российского аптечного рынка. Один такой знаток аптечных технологий трудится в "Катрене”, другой в "аптечной сети 36.6” .

Первый уверен, что законная и перспективная торговля лекарствами в розницу, с использованием технологий Интернет осуществлена и оформлена лишь у бизнес-единицы, которою он и возглавляет, у Apteka.Ru

если сеть суперпорядочная, но покупает препараты у перекупщиков, она не может гарантировать, что приобретен действительно качественный препарат

Второй, уже не в первый раз, на словах, пытается показать свое конкурентное преимущество, выдавая, правда, желаемое за действительное.

Делает вид, что знает аптечную торговлю как эксперт. Якобы его схема "аптечных продаж” может гарантировать качество, реализуемой продукции. Хотя, быть может, такое почти детское бахвальство есть хороший стимул для бизнеса. В плане завести самого себя и своих сотрудников. Мол, только 36.6 и никто другой. Если конечно, бизнес приносит прибыль, а не одно расстройство акционерам и инвесторам.

Рулевой "аптечной сети 36.6” Т. Шакая заявил отраслевому сайту, что «если сеть суперпорядочная, но покупает препараты у перекупщиков, она не может гарантировать, что приобретен действительно качественный препарат. И только прямые контракты с производителями позволяют говорить нам, что мы даем потребителю 100% качественные лекарства. ГК «36,6» — единственная компания, в которой абсолютное большинство препаратов закупается у производителей. Мы работаем только с производителями и контрактодержателями», - сообщил он.

не осталось в России дистрибьюторской компании, где бы решили рискнуть и заключить контракт с одной из сотен фирм и фирмочек группы "сети 36.6”

Как бы сильно удивились инвесторы и кредиторы аптечной сети, если бы узнали, сколько руководимая Шакая и СО компания, может сэкономить бюджета, если станет закупать продукцию у дистрибьюторов.

прежде чем говорить об исключениях и хитросплетениях существующего законодательства, стоит «наладить» блокировку. «Какой смысл делать исключения из нормы закона, которая еще даже не действует? Вот когда в этом направлении появится правоприменительная практика и мы поймем, что насущная необходимость в исключениях есть, их уже можно будет предусмотреть», А.Тенцер ФВ 13.07.15



А не по схеме "Шакая и СО” "напрямую”, с организацией целой цепочки посредников и центров прибыли внутри группы компаний.

Только думаю, не осталось в России хоть сколько известной дистрибьюторской компании, где бы решили рискнуть и заключить контракт с одной из сотен фирм и фирмочек группы "сети 36.6”.

у оптовой компании "Катрен”, кажется, нет даже одной лицензии на аптечную торговлю. Что не мешает ей напрямую реализовывать лекарства в розницу

Другой лидер "общественного мнения” года, работает руководителем "Катрена”.

И. Чуднов, да и другие менеджеры компании, не раз говорили о юридической сбалансированности розничного проекта крупнейшей оптовой компании отрасли, в то время как все остальные конкуренты Аптеки Ру в Сети, в большинстве своем, якобы, не имеют законных оснований вести бизнес. Настойчиво так говорят, я бы сказал с вызовом.

Мы бы посоветовали представителям Новосибирской оптовой компании, для начала внимательно изучить законодательство, еще раз посмотреть собственные логистические схемы, и быть чуть скромнее.

Онлайн-продажа лекарственных препаратов в России запрещена, но есть решение — сервис apteka.ru, созданный с соблюдением всех требований российских законов. ФВ 08.09.16

Пока получается, что именно Аптека Ру, а как раз не сотни запрещенных уже, Роскомнадзором, в Интернет аптечных ресурсов, является примером банальной дистанционной торговли, по основным признакам таковой. Дистанционная торговля, как известно, в России, в части лекарств, запрещена.

Наша компания поставила перед собой цель удовлетворить потребности интернет- ориентированных покупателей и создать абсолютно законный сервис

ФB 08.09.16

Кроме того, у оптовой компании "Катрен”, кажется, нет лицензии на аптечную торговлю.

Что не мешает ей напрямую реализовывать лекарства в розницу, лишь прикрываясь "аптеками- партнерами”, которые в свою очередь, тоже нарушают ряд элементарных законодательных требований, от лицензионных, до налоговых.

Вот такое вышло мнение. Хороших вам коллеги выходных.