Выходные в 2016 году.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2016 году, в соответствии с которыми 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями переносятся на 3 мая и 7 марта соответственно, а день отдыха с субботы 20 февраля - на понедельник 22 февраля. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Таким образом, в январе 2016 года будет десятидневный отдых, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым, в феврале - трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, в марте - четырехдневный отдых, совпадающий с празднованием Международного женского дня", - поясняется в справке к документу.



