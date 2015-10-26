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    » » Выходные в 2016 году.


    От редакции : Выходные в 2016 году.
    автор: redaktor 26-10-2015, 18:58 Просмотров: 1 154
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    Выходные в 2016 году.
     

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2016 году, в соответствии с которыми 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями переносятся на 3 мая и 7 марта соответственно, а день отдыха с субботы 20 февраля - на понедельник 22 февраля. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

    "Таким образом, в январе 2016 года будет десятидневный отдых, совпадающий с новогодними каникулами и Рождеством Христовым, в феврале - трехдневный отдых, совпадающий с празднованием Дня защитника Отечества, в марте - четырехдневный отдых, совпадающий с празднованием Международного женского дня", - поясняется в справке к документу.


     
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