Со времени начала нашего первого опроса по качеству фармацевтической рекламы прошло больше трех месяцев. В этом батле на звание самого неудачного, безвкусного и раздражающего рекламного ролика на ТВ победила марка "Экзодерил”. Безумные ассоциации изготовителей и устроителей рекламы этого препарата оценили как самые -самые 31% проголосовавших. Это первое место.

Второе, "Риностоп”, это где" папа умер”-21%. Третье, "Амбробене” с роликом, базирующимся на немецких, или австрийских опереточных традициях, 13 %.

Афола. - 11,94%

11,94%

Эссенциале. - 7,46%

7,46%

Терафлекс. - 5,97%

5,97%

Кальций Д3 Никомед. - ,49%

1,49%

Амбробене. - 13,43%

13,43%

Риностоп. - 20,9%

20,9%

Экзодерил. - 31,34%

31,34%

АЦЦ. - 7,46%

7,46%



Эти рекламные шедевры выводим в следующий тур, где им придется доказать свое превосходство над победителями в других группах.

Предлагаем продолжить выявление худшей рекламной продукции, представленной на российском ТВ сентябре 2015 года.

Теперь выбираем среди рекламный продуктов, показанных по российскому ТВ в сентябре. "Лактацид”, где показана женщина с рыбьим хвостом, при сопровождении текста "от запаха в интимной зоне”.





"Иберогаст” с роликом из 90 Х годов и "о силе растений”.

"Вагисил”, который нужно искать в аптеках где есть "дифлюкан”. Похоже, что некогда могучий, креативный "Пфайзер” начал делать рекламу для ТВ силами своего офисного планктона. Интересно, можно в одном ролике рекламировать два десятка продуктов?

"Некст”- бородатый рекламный ролик с очередью из типажей к странному типу, который гуру болей, так как использовать врачей, вроде бы, в рекламе запрещено. Да, да это просто знаток, не врач.

Такой же бородатый рекламный посыл - ролик "Кагоцел”, "когда вирусы атакуют” и красный крест, как приговор.

"Гевискон” с его "инновационным, двойным действием” и нужной историей про двух мужчин, страдающих без, надо думать, инновационного лекарства.

Отметим так же, что в сентябре, при трансляции роликов на популярных каналах ТВ, роста продаж и интереса к продуктам мы не заметили.



