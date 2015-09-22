автор: redaktor 22-09-2015, 13:54 Просмотров: 1 262
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Со времени начала нашего первого опроса по качеству фармацевтической рекламы прошло больше трех месяцев. В этом батле на звание самого неудачного, безвкусного и раздражающего рекламного ролика на ТВ победила марка "Экзодерил”. Безумные ассоциации изготовителей и устроителей рекламы этого препарата оценили как самые -самые 31% проголосовавших. Это первое место.
Второе, "Риностоп”, это где" папа умер”-21%. Третье, "Амбробене” с роликом, базирующимся на немецких, или австрийских опереточных традициях, 13 %.
Афола. - 11,94%
11,94%
Эссенциале. - 7,46%
7,46%
Терафлекс. - 5,97%
5,97%
Кальций Д3 Никомед. - ,49%
1,49%
Амбробене. - 13,43%
13,43%
Риностоп. - 20,9%
20,9%
Экзодерил. - 31,34%
31,34%
АЦЦ. - 7,46%
7,46%
Эти рекламные шедевры выводим в следующий тур, где им придется доказать свое превосходство над победителями в других группах.
Предлагаем продолжить выявление худшей рекламной продукции, представленной на российском ТВ сентябре 2015 года.
Теперь выбираем среди рекламный продуктов, показанных по российскому ТВ в сентябре."Лактацид”, где показана женщина с рыбьим хвостом, при сопровождении текста "от запаха в интимной зоне”.
"Иберогаст” с роликом из 90 Х годов и "о силе растений”.
"Вагисил”, который нужно искать в аптеках где есть "дифлюкан”. Похоже, что некогда могучий, креативный "Пфайзер” начал делать рекламу для ТВ силами своего офисного планктона. Интересно, можно в одном ролике рекламировать два десятка продуктов?
"Некст”- бородатый рекламный ролик с очередью из типажей к странному типу, который гуру болей, так как использовать врачей, вроде бы, в рекламе запрещено. Да, да это просто знаток, не врач.
Такой же бородатый рекламный посыл - ролик "Кагоцел”, "когда вирусы атакуют” и красный крест, как приговор.
"Гевискон” с его "инновационным, двойным действием” и нужной историей про двух мужчин, страдающих без, надо думать, инновационного лекарства.
Отметим так же, что в сентябре, при трансляции роликов на популярных каналах ТВ, роста продаж и интереса к продуктам мы не заметили.
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