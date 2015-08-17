Русский фармацевтический рынок. Холодное лето 2015

Когда мы, пару десятилетий назад, начинали сайт Русского Провизора у нас была вера. Вера в общество, которое всегда будут интересовать проблемы фармацевтического и аптечного рынка. Вера в фармацевтическую специальность и главное место провизора и фармацевта на рынке.

Так и верили, наивные, что вот, вот и наступит. Идет двадцать пятый год жизни русского фармацевтического рынка, ничего позитивного для аптекарей не происходит. Аптекарей настоящих уже единицы осталось, а мы так и верим.

По большому счету сегодня ясно, что все профессиональные наши ожидания - утопия.

Никогда общество не будет интересовать, по большому счету, есть у рыночной отрасли профессиональная составляющая, или нет. Для заполнения информационного вакуума всегда найдется десяток спикеров и аналитиков, чтобы говорить о том, что общество хочет слышать. Также никогда провизор и фармацевт не сможет занять сколь-либо важное, или заметное место в отрасли. Продавцы таблеток - продавцы и есть.

Причины этому две. Отсутствие мозгов, амбиций, самоуважения у класса в целом и элементарная конкуренция, где образованный профессионально человек ( без амбиций и самоуважения) обречен. Туда и дорога.

Название то сайта не поменять. Да и рынок продолжает жить своей жизнью, в которой побеждает сильнейший. Признаем факт.

интересные места для предпринимательства в русской рыночной фармации это розница и оптовая торговля

Нам остается только одно наблюдать за жизнью российской фармацевтической элиты, людьми - победителями, компаниями- лидерами. Начинаем осенний фармацевтический сезон.

Здравствуйте, коллеги.

Мы, кстати, начали выкладывать архивы Провизора, уже доступны материалы за 2001 год. Кто не в курсе, сайт Provizor.Ru несколько раз сносили и старые материалы приходиться восстанавливать. Сами читаем их с удовольствием и вам советуем. История все-таки.

Из современных тенденций, которые, по нашему мнению, будут развиваться

Самые интересные места для предпринимательства в русской рыночной фармации это розница и оптовая торговля.

В розничный сектор, до сих пор легко зайти без лишних затрат и вложений, для входа в складскую торговлю нужны лишь деньги.

Очевидно, что время восстановления аптечной торговли, как микро и малого бизнеса уже настало.

Бесперспективность глобальных аптечных сетей и экономических уродов - дискаунтеров доказана. Прежде всего отсутствием положительных финансовых результатов. Рынок же пустоты не терпит. Потребитель в России без лекарств из аптеки жить не может.



Бесперспективность глобальных аптечных сетей и экономических уродов - дискаунтеров доказана.





Нужно срочно искать новые модели устройства аптечного бизнеса, ну, или старые вспоминать. В плане банального из серии -”эффективно только то, что контролируется”, или "без УКП нет бизнеса, а дешевая цена быть УКП не может”..

Следовательно, для обслуживания растущего аптечного малого бизнеса одного, более, менее вменяемого, аптечного склада, типа "Катрен” будет недостаточно. А ориентиры в этом направление заданы и неплохие. Так, кстати, своего часа дождались сами владельцы и акционеры "Катрена”, следуя в фарватере тогдашних лидеров - "Протека” и "Сиа Интернешенл”.

как участника фармацевтического рынка, нет больше "Сиа Интернейшнл”



К слову, самым популярным запросом в Сети является запрос о рыночной судьбе этой самой "Сиа”. Ответ на вопрос прост - как участника фармацевтического рынка, нет больше "Сиа Интернейшнл”.

То, что известная компания может быть "поглощена” и ее утраченные на рынке позиции, скоро будут восстановлены, так и осталось банальной информационной "уткой”. Потому, что восстанавливать нечего. Это было известно еще четыре года назад.

Менеджмент "Протека” еще пытается изображать участие в бизнесе и в конкурентной борьбе, но по большому счету компания уже не интересна рынку. Некогда громко звучащий бренд морально состарился, а потенциал развития иссяк.

По нашему мнению, если "Протек” сегодня и вызывает интерес, то только у собственных кредиторов, терпения у которых, все меньше и меньше.

Некогда громко звучащий бренд морально состарился, а потенциал развития иссяк.



Так что оптовое игровое фармацевтической поле свободно, чего не наблюдалось последние 25 лет.

Совсем плохо с российским фармацевтическим производством, которое стараниями жуков из бюрократических кабинетов было окончательно уничтожено, переводом фармацевтической промышленности на международные стандарты GMP.

Это ясно большим и маленьким инвесторам. Пока производственный фармацевтический сектор России останется лишь инструментом "освоения” государственного бюджета, куда предпринимателям хода нет. Все расписано коррумпированными российскими бюрократами на пятилетки. И "в науке”. и "в инновациях”, и "в производстве”.

Чуть не забыли упомянуть позитивный момент. Прямо позитив-позитив. Отраслевое издание "Фармацевтический вестник” начало не только делать видео интервью с участниками рынка, но и наконец, доросло до разговоров с предпринимателями. Последний раз сотрудники "ФВ” разговаривали с С. Сагояном, владельцем и руководителем аптечной сети и страусиной фермы.

Будем надеяться, что это интервью не последнее, а разговоры и беседы с настоящими предпринимателями продолжатся.

Потому как смотреть и слушать функционеров и выскочек тошно и просто не интересно.





Иллюстрацией же к нашим постам будет милый чертик -искуситель, выполненный из мрамора в величину человеческого роста.

Он как бы зовет все новых и новых участников для фармацевтического рынка. А ты, товарищ, еще не попробовал себя в русской фармации.