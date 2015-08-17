    Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Недоаптекари ProvizorS Дайджест Личный Опыт Горячая Линия Пресс-релизы Профсоюз Провизоров Сотрудничество Аптечный Огород Корпоративная Аптека
Добавить новость Новое на сайте
Рекламодателям 		 
 
 
  Цифры и Факты Фарм.рынка (до середины 2012г) Новый перечень ЖНВЛС от 30.12.2014  
 
 
Опрос на сайте
 
 
Популярные статьи
  • Русская аптека в ноябре. От прикладной биологии СССР до “обльфарм”. События 2016 года, НФП и Открытые Знания. Вступаем в Палату. Мест мало. Катрен -новый аптекарь. Сеть аптечная, от головы, от боли, от запаха. Куплю аптек и сетей с оборотом
    		•
     
     
    Архив новостей
    Ноябрь 2016 (4)
    Октябрь 2016 (5)
    Сентябрь 2016 (4)
    Август 2016 (1)
    Июнь 2016 (2)
    Май 2016 (1)
     
     
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    (495) 610-1791

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    » » Русский фармацевтический рынок. Холодное лето 2015


    От редакции / Наше мнение : Русский фармацевтический рынок. Холодное лето 2015
    автор: redaktor 17-08-2015, 22:36 Просмотров: 1 400
    • 100

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     

     

    Когда мы, пару десятилетий назад, начинали сайт Русского Провизора у нас была вера.  Вера в общество, которое всегда будут интересовать проблемы фармацевтического и аптечного рынка. Вера в фармацевтическую специальность и главное место провизора и фармацевта на рынке.

    Так и верили, наивные, что вот, вот и наступит. Идет двадцать пятый год жизни русского фармацевтического рынка, ничего позитивного для аптекарей не происходит. Аптекарей настоящих уже единицы осталось, а мы так и верим.

    По большому счету сегодня ясно, что все профессиональные наши ожидания - утопия.

    Никогда общество не будет интересовать, по большому счету,  есть у рыночной отрасли профессиональная составляющая, или нет. Для заполнения информационного вакуума всегда найдется десяток спикеров и аналитиков, чтобы говорить о том, что общество хочет слышать.  Также никогда провизор и фармацевт не сможет занять сколь-либо важное, или заметное место в  отрасли. Продавцы таблеток - продавцы и есть.

     

    Причины этому две. Отсутствие мозгов, амбиций, самоуважения у класса в целом и элементарная конкуренция, где образованный профессионально человек ( без амбиций и самоуважения) обречен. Туда и дорога.

    Название то сайта не поменять. Да и рынок продолжает жить своей жизнью, в которой побеждает сильнейший. Признаем факт.

    интересные места для предпринимательства в русской рыночной фармации это розница и оптовая торговля 

    Нам остается только одно наблюдать за жизнью российской фармацевтической элиты, людьми - победителями, компаниями- лидерами.  Начинаем осенний фармацевтический сезон.

    Здравствуйте, коллеги.

     

    Мы, кстати, начали выкладывать архивы Провизора, уже доступны материалы за 2001 год. Кто не в курсе, сайт Provizor.Ru несколько раз сносили и старые материалы приходиться восстанавливать. Сами читаем их с удовольствием и вам советуем.  История все-таки.

     

    Из современных тенденций, которые, по нашему мнению, будут развиваться  

    Самые интересные места для предпринимательства в русской рыночной фармации это розница и оптовая торговля.

    В розничный  сектор, до сих пор легко зайти без лишних затрат и вложений, для входа в складскую торговлю нужны лишь деньги.

    Очевидно, что время восстановления аптечной торговли, как микро и малого бизнеса уже настало.

    Бесперспективность глобальных аптечных сетей и экономических уродов - дискаунтеров доказана. Прежде всего отсутствием положительных финансовых результатов. Рынок же пустоты не терпит. Потребитель в России без лекарств из аптеки жить не может.


    Бесперспективность глобальных аптечных сетей и экономических уродов - дискаунтеров доказана. 
     

    Нужно срочно искать новые модели устройства аптечного бизнеса, ну, или старые вспоминать. В плане банального из серии -”эффективно только то, что контролируется”, или "без УКП нет бизнеса, а дешевая цена быть УКП не может”..

    Следовательно, для обслуживания растущего аптечного малого бизнеса одного, более, менее вменяемого, аптечного склада, типа "Катрен” будет недостаточно. А ориентиры в этом направление заданы и неплохие. Так, кстати, своего часа дождались сами владельцы и акционеры "Катрена”, следуя в фарватере тогдашних лидеров - "Протека” и "Сиа Интернешенл”.

    как участника фармацевтического рынка, нет больше "Сиа Интернейшнл”

    К слову, самым популярным запросом в Сети является запрос о рыночной судьбе этой самой "Сиа”. Ответ на вопрос прост - как участника фармацевтического рынка, нет больше "Сиа Интернейшнл”.

    То, что известная компания может быть "поглощена” и ее утраченные на рынке позиции, скоро будут восстановлены, так и  осталось банальной информационной "уткой”. Потому, что восстанавливать нечего. Это было известно еще четыре года назад.

    Менеджмент "Протека” еще пытается изображать участие в бизнесе и  в конкурентной борьбе, но по большому счету компания уже не интересна рынку. Некогда громко звучащий бренд морально состарился, а потенциал развития иссяк.

    По нашему мнению, если "Протек” сегодня и вызывает интерес, то только у собственных кредиторов, терпения у которых, все меньше и меньше.

    Некогда громко звучащий бренд морально состарился, а потенциал развития иссяк.

    Так что оптовое игровое фармацевтической поле свободно, чего не наблюдалось последние 25 лет.

    Совсем плохо с российским фармацевтическим производством, которое стараниями жуков из бюрократических кабинетов было окончательно уничтожено, переводом фармацевтической промышленности на международные стандарты GMP.

    Это ясно большим и маленьким инвесторам. Пока производственный фармацевтический сектор России останется лишь инструментом "освоения” государственного бюджета, куда предпринимателям хода нет. Все расписано коррумпированными российскими бюрократами на пятилетки. И "в науке”. и "в инновациях”, и "в производстве”.

     

    Чуть не забыли упомянуть позитивный момент. Прямо позитив-позитив. Отраслевое издание "Фармацевтический вестник” начало не только делать видео интервью с участниками рынка, но и наконец, доросло до разговоров с предпринимателями. Последний раз сотрудники "ФВ” разговаривали с С. Сагояном, владельцем и руководителем аптечной сети и страусиной фермы.

    Будем надеяться, что это интервью не последнее, а разговоры и беседы с настоящими предпринимателями продолжатся.

    Потому как смотреть и слушать функционеров и выскочек тошно и просто не интересно.


    Иллюстрацией же к нашим постам будет милый чертик -искуситель, выполненный из мрамора в величину человеческого роста.  

    Он как бы зовет все новых и новых участников для фармацевтического рынка. А ты, товарищ, еще не попробовал себя в русской фармации.




    Русский фармацевтический рынок. Холодное лето 2015
     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


    Рекомендуем в этой теме:
  • Новости фармации. Июнь. 2001 года
  • Итак, Мы начинаем !
  • Удавим провизора за “копейку”. Государство на страже интересов “аптечных” финансовых пирамид. Чем отличается фармация в кризисе 2015, от фармации в кризисе 2008.
  • Русский фармацевтический рынок в 2014 году. Итоги и перспективы.
  • Мир русской фармации. Год 2013
    		•
    • 100
    		 Комментарии Комментарии (2)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Комментарии
    1 написал: Lek4 (21 августа 2015 09:22)




    		Группа: Зарегистрированные пользователи
    Регистрация: 7.05.2015

    • Нравится
    • 0

     -------------- Комментарий --------------
    Вы вот пишите -"Бесперспективность глобальных аптечных сетей и экономических уродов - дискаунтеров доказана. Прежде всего отсутствием положительных финансовых результатов." Да вроде все как работали так и работают. Ваш призыв по моему немного рановат.
     
      
     
    Комментарии
    2 написал: redaktor (21 августа 2015 14:31)




    		Группа: Администраторы
    Регистрация: 25.09.2008

     -------------- Подпись --------------
    редактор Provizoraaaaa
     -------------------------------------------------
    • Нравится
    • 0

     -------------- Комментарий --------------
    Цитата: Lek4
    Вы вот пишите -"Бесперспективность глобальных аптечных сетей и экономических уродов - дискаунтеров доказана. Прежде всего отсутствием положительных финансовых результатов." Да вроде все как работали так и работают. Ваш призыв по моему немного рановат.

    Почему же, как раз самое время.
    Акционерам продавать избавляться от бумаг, кто еще этого не сделал. Это если речь идет об "открытой" супер сети.
    Поставщиками начинать снижать задолженность.
    Сотрудникам искать работу. Хотя нет эти действительно, могут пока не волноваться. 
    А что работают, да - и это хорошо. Для рынка. 
    Мы говорим о финансовой бесперспективности, что на таком бизнесе заработать, нормальному предпринимателю, нельзя. Либо пирамида, либо есть дойная корова типа "Протека", либо дураки инвесторы, которые продолжают финансирование в обмен на дезинформацию о том, что "когда точек будет 1000, сто или мильон" начнется прибыль, профит и счастье. 
    Собственно даже нынешний персональный состав "капитанов" в этом направлении говорит сам за себя. 
     
      
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
    		 
       
    Все права защищены (c) 2000-2014 Газета "Аптека"
    		  
       
    		 