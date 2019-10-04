Дело Росздравнадзора. Шел пятый месяц выступления провизора против бюрократического произвола. Судебные разбирательства продолжаются Пока 0-5 в пользу московской бюрократии. Как Росздравнадзор уничтожает аптечное дело в России.

Сегодня пятница, и мы говорим о деяниях Росздравнадзора в России и на российском фармацевтическом рынке. Пятница-день Росздравнадзора. Очередной рассказ о том, как в течении последних пяти лет структуры Росздравнадзора, в буквальном смысле, уничтожали независимые малые аптечные предприятия. Для тех, кто раньше думал, что провизоры нагоняют на общество страха. Да уж, то- то в России уже начались экстренные закупки из-за границы противоэпилептических препаратов, которые раньше, еще пять лет назад, для детей, готовили в каждой пятой аптеке России. В любом регионе. Ситуация на сегодня - плачевная. По нашим подсчетам, производственных аптек в России осталось на 1 го октября 270 предприятий. И нас пытаются уничтожить каждый день. Хотя сегодня получается прямо “специальный выпуск”.



производственных аптек в России осталось на 1 октября 2019 года 270 предприятий. И нас пытаются уничтожить каждый день.



2 октября 2019 года в России, впервые за историю аптечного дела и рынка, российская производственная аптека, микро предприятие, где работают 14 провизоров и фармацевтов, решением судьи московского арбитражного суда оштрафовано на рекордные миллион рублей. Говорят, что еще пожалели, наказав по нижнему пределу.

Хотя сегодня получается прямо “специальный выпуск”.

2 октября 2019 года в России, впервые за историю аптечного дела и рынка, производственная аптека, микро предприятие, где работают 14 провизоров и фармацевтов, решением судьи московского арбитражного суда оштрафовано на рекордные миллион рублей. Говорят, что еще пожалели, наказав по нижнему пределу.

За всю историю российского рынка такого не было никогда.

Интерес к этому знаменательному событию вызван еще и тем, что в России, на прошлой неделе, власть вспомнила про “аптечное производство” и вроде, даже, собирается начать программу “воссоздания аптечного дела” в России.

Как выглядит это воссоздание, чувствуем, чувствуем. Жуть как.

1 млн. рублей штрафа на аптеку за “неправильную” этикетку на одном флаконе старого советского препарата раствор Калия Хлорида 10% 200 мл. для внутреннего применения. Это лекарство готовили еще в СССР по утвержденным прописям.

За одну бутылочку, изъятую контролерами Росздравнадзора прямо из аптечной ассистентской. Оформленную через месяц, как “контрольную закупку” в рамках внеплановой проверки.

Позже, когда Росздравнадзоровцы узнали, что у них, оказывается, нет права на “проверки и закупки” без согласования с Прокуратурой, они остановились на том, что изъятие препаратов из аптеки было в рамках “мониторинга”.

Мониторинга, коллеги.

Понятно, что от мало осведомленных “контролеров” Росздравнадзора, ждать то, больше нечего. Но российский суд, суд, именем Российской Федерации! Как не увидеть, что явно.

Что еще, аптечное лекарство из ассистентской оформили как “реализацию”, понятно. Что “маркировка” не может по Законам России, вообще, быть признаком “недоброкачественного” аптечного лекарства.

Не может, но если нужно.

Еще высокопоставленные чиновники Росздравнадзоров не утруждают себя соблюдением федерального законодательства. Еще не утруждают, рассмотрением актов разногласий. Заполнением, должным образом, реестров проверок юридических лиц Прокуратуры. У них на потоке составление протоколов и постановлений, еле успевают.

впервые за историю аптечного дела и рынка, производственная аптека, микро предприятие, где работают 14 провизоров и фармацевтов, решением судьи московского арбитражного суда оштрафовано на рекордные миллион рублей. Говорят, что еще пожалели, наказав по нижнему пределу.

На этом все, до следующей пятницы доработаем точно. Хороших всем выходных.





Напомню, что в социальных сетях тема “маркируется” тэгом #бунтаптекаря и #StoрРосздравнадзор #разорениепроизводственныхаптек