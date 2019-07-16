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    » » Дело Росздравнадзора. За одним столом сидели. Помощник Генерального прокурора, руководитель Росздравнадзора и его заместитель.


    Личный Опыт / Пресс-релизы : Дело Росздравнадзора. За одним столом сидели. Помощник Генерального прокурора, руководитель Росздравнадзора и его заместитель.
    автор: redaktor Вчера, 16:40 Просмотров: 303
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    Дело Росздравнадзора. За одним столом сидели. Помощник Генерального прокурора, руководитель Росздравнадзора и его заместитель. 

    Мне кажется даже мои профессиональные противники по фармацевтическому рынку меня тут начнут, если не жалеть, то сочувствовать. 


    Правда что ли в России бюрократический заговор? Правда что ли российский  предприниматель в общем, и независимый аптекарь, в частности это тупая дойная корова для бюрократического клана. 

    Не спешите коллеги, соболезновать. 

    И так понял уже, что нарвался. И я, и Provizor.Ru, и мои аптечные прописи. 


    Черт, слышал же ведь, что Мурашко М, этот руководитель Росздранадзора, практически, хозяин российского фармацевтического рынка. 

    Давайте вместе разбираться, что происходит!

    Вот как выглядит на деле работа государства по защите прав предпринимателей в России. 

     

    кто-то объяснит мне, как получаются у чиновников одинаковые ответы. Вроде как за одним столом работают.


    Я обращаюсь за защитой в главный орган, который, вроде как, по минимуму должен защищать федеральное законодательство, в Генеральную Прокуратуру, сообщаю о попытке захвата успешного коммерческого микро производственного предприятия. 


    Собираю материал, доказательства. Сообщаю, что малое предприятие незаконно, 

    1. Проверяют. 

    2. Чиновники при проверке нарушают все законы. От обязанности рассматривать акты разногласий до незаконных контрольных закупок и оформленных задним числом не плановых проверках 

    3. Препятствуют предпринимательской деятельности. 

    4. Явно и нагло пытаются остановить хозяйственную деятельность.

    4. Еще сообщаю, что все пункты административного дела против меня и предприятия сфабрикованы. Минимум потому, что у меня есть фармацевтическое образование, сертификаты специалиста и стаж работы по специальности. 

    Есть еще много чего для осуществления законной фармацевтической деятельности. 

    Вот так с этими и массой других доказательствам, ставлю в известность такой орган как Генеральная Прокуратура. Защиты ждали? Ага..


    Еще кто-то объяснит мне, как получаются у чиновников одинаковые ответы? Вроде как за одним столом работают. Руководитель Росздравнадзора Мурашко М.А., помощник генерального прокурора Ляпитский В.Г., зам.руководителя Росздравнадзора Пархоменко Д.В. в течении часа присылают мне абсолютно одинаковые ответы.  (сканы документов представлены ниже)


     

    Черт побери, что происходит?! Я написал уже более 10 заявлений на противоправные и незаконные действия должностных лиц Росздравнадзора, а лица эти мне отвечают вместе с тем, кому я обращаюсь за защитой! Здорово!


    А АС Москвы что? 

    Известно, что меня пожалел, вроде, не закрыл и штраф минимальный. Зато как контролеров Росздравнадзора прикрыл, прописав отдельными пунктами и "не обнаружил в действии Росздравнадзора" нарушений. 


    Не знала добрая судья Арбитражного суда, думаю, как этими формулировками развязывает руки специалистам контролерам надзорного органа. Не знала.

     
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