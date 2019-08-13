    Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Пресс-релизы Профсоюз Провизоров
Добавить новость Новое на сайте
 
 
 
Опрос на сайте
 
 
Популярные статьи
  • Уничтожение независимого аптечного предприятия в Москве продолжается. Пресс-релиз. 13.08.19
  • Дело Росздравнадзора. Россия. 2019
  • Дело Росздравнадзора. За одним столом сидели. Помощник Генерального прокурора, руководитель Росздравнадзора и его заместитель.
  • Русское аптечное дело 19.07.2019
  • Русское аптечное дело 26.07.2019
  • Как Президент России и глава ФАС с фармацевтическими картелями боролись
  • Русское аптечное дело 16.07.2019
  • Русское аптечное дело 05.08.2019
  • Русское аптечное дело 24.07.2019
  • Русское аптечное дело 09.08.2019
    		•
     
     
    Архив новостей
    Август 2019 (5)
    Июль 2019 (9)
    Июнь 2019 (6)
    Май 2019 (4)
    Апрель 2019 (7)
    Март 2019 (5)
     
     
    Provizor
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    +7 (499) 380-83-01

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    » » Уничтожение независимого аптечного предприятия в Москве продолжается. Пресс-релиз. 13.08.19


    Личный Опыт / Пресс-релизы : Уничтожение независимого аптечного предприятия в Москве продолжается. Пресс-релиз. 13.08.19
    автор: redaktor 13-08-2019, 14:05 Просмотров: 561
    • 0

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     

     В столице России продолжается планомерное уничтожение независимого малого производственного предприятия. Аптека Симплекс изготавливает аптечные лекарства с 1968 года и останавливалась только в ходе “надзорной” деятельности Росздравнадзора летом 2019. Когда нам просто не давали работать. 

    Вниманию СМИ и российского общества. Москва. 13 августа 2019

    Я, Александр Вандышев, российский аптекарь, редактор и один из основателей сайта Provizor.ru 

    Уже 25 лет я и старейшая московская аптека “Симплекс” делаем уникальные российские лекарства, в том числе и те, которые не производит фармацевтическая промышленность. 

    Также я пытался сохранить в России традиционное аптечное дело. 

    Моей аптекой, совместно с врачами и учеными организовано изготовление в России уникальных проктологических препаратов, и еще более уникальных, мазей против меланомы и других видов рака кожи. 

    Кроме того, мы исторически были базой для практической подготовки студентов по нашей специальности. 

    По результатам заказных "плановых" и “внеплановых” проверок местного Росздравнадзора и сфабрикованным итогам “надзорных” мероприятий меня пытаются дисквалифицировать, а мое малое производственное предприятие разорить. 

    Нам удалось не допустить остановки деятельности предприятия и привлечь в качестве наблюдателей и экспертов, недавно созданную в Москве, команду уполномоченного по правам предпринимателей Москвы. 

    Но уничтожение малого бизнеса продолжается.

    Я и мое малое производственное предприятие находится под административным давлением с апреля 2019.

    Я и мое малое производственное предприятие находится под административным давлением с апреля 2019. 

    У меня нет никакого сомнения, и это подтверждается фактами, что орган государственной власти в лице Территориального органа Росздравнадзора используется коммерческими структурами для захвата независимого аптечного предприятия, производящего редкие лекарства. 

    С августа месяца нас пытаются втянуть в судебные разбирательства по защите прав миноритарных акционеров, которые не имеют отношения к предприятию с 2007 года. 

    Здесь применяются стандартные мошеннические схемы, в ответ на которые мы пытаемся возбудить дела по УК. Пока безуспешно. 

    По моим заявлениям и обращениям в государственные структуры, которые призваны защищать граждан и предпринимателей, мер не принято. 

    Руководство Росздравнадзора, несмотря на факты, продолжает делать вид, что имеет место обычная ситуация, связанная с “несогласием” с действиями государственных служащих, которая должна разрешиться в судах. 

    В различных судебных инстанциях уже находятся три дела. Предприятие несет серьезные затраты на юридическое обслуживание. 

    Один суд мы уже проиграли. 

    Документальные приложения, числящиеся в составе отзыва и ходатайства находятся в судебном деле и полностью исключают событие административного правонарушения. 

    Суд не принял в качестве доказательства наличия фармацевтического образования -диплом гос.образца Института им. Сеченова о высшем образовании управляющего по специальности "фармация"

    Дело, фактически рассмотрено не было, наши документальные доказательства судом не рассматривались вообще. 

    Все ведение административного дела в суде было направлено на поддержание росздравнадзора. 

    Вопиющим нарушением является тот факт, что судья установила отсутствие грубых процессуальных нарушений со стороны росздравнадзора, а именно: проведение проверки чаще 1 раза в три года (риск-ориентированный подход) при установленной для аптеки группы риска, умышленное рассмотрение росздравнадзором административного дела "за день до официальной даты" назначения рассмотрения административного дела и в отсутствие законного представителя (в день рассмотрения дела начальник отдела Папоян А. вынесла уже подписанный заранее протокол по административному делу); отказе росздравнадзора принять возражения аптеки по административному делу, мотивируя тем, что протокол менять никто не будет. Мы возражали и направляли целый ряд обращений в канцелярию Территориального органа после вручения протокола. Возражения не рассмотрены по сей день. 

    Суд полностью проигнорировал официальные документы предприятия и мои, как управляющего, о наличии профессионального образования и не принял в качестве доказательства наличия фармацевтического образования -диплом гос.образца Института им. Сеченова о высшем образовании управляющего по специальности "фармация". 

    Ни одно из документальных доказательств Судом не исследовалось.  

    Новые судебные заседания, в том числе, по “новым” основаниям, и оперативно возбужденным, административным нарушениям назначены на конец августа и начало сентября. 


    С уважением, провизор Александр Вандышев 

    [email protected] +79257140399




     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


    Рекомендуем в этой теме:
  • Русское аптечное дело 26.07.2019
  • Обращение к министру Скворцовой В.И о ситуации в Росздравнадзоре. И о последствиях обращения.
  • Росздравнадзор -инструмент разорения аптечного бизнеса, рейдерского захвата и российских аптек.
  • Произвол чиновников никуда не делся. Жизнь Росздравнадзора в Москве и Подмосковье
  • Управленческий консалтинг на фармацевтическом рынке.
    		•
    • 0
    		 Комментарии Комментарии (0)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
    		 
       
    Все права защищены (c) 2000-2014 Газета "Аптека"
    		  
       
    		 