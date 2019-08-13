Уничтожение независимого аптечного предприятия в Москве продолжается. Пресс-релиз. 13.08.19

В столице России продолжается планомерное уничтожение независимого малого производственного предприятия. Аптека Симплекс изготавливает аптечные лекарства с 1968 года и останавливалась только в ходе “надзорной” деятельности Росздравнадзора летом 2019. Когда нам просто не давали работать.

Вниманию СМИ и российского общества. Москва. 13 августа 2019

Я, Александр Вандышев, российский аптекарь, редактор и один из основателей сайта Provizor.ru

Уже 25 лет я и старейшая московская аптека “Симплекс” делаем уникальные российские лекарства, в том числе и те, которые не производит фармацевтическая промышленность.

Также я пытался сохранить в России традиционное аптечное дело.

Моей аптекой, совместно с врачами и учеными организовано изготовление в России уникальных проктологических препаратов, и еще более уникальных, мазей против меланомы и других видов рака кожи.

Кроме того, мы исторически были базой для практической подготовки студентов по нашей специальности.

По результатам заказных "плановых" и “внеплановых” проверок местного Росздравнадзора и сфабрикованным итогам “надзорных” мероприятий меня пытаются дисквалифицировать, а мое малое производственное предприятие разорить.

Нам удалось не допустить остановки деятельности предприятия и привлечь в качестве наблюдателей и экспертов, недавно созданную в Москве, команду уполномоченного по правам предпринимателей Москвы.

Но уничтожение малого бизнеса продолжается.

Я и мое малое производственное предприятие находится под административным давлением с апреля 2019.

Я и мое малое производственное предприятие находится под административным давлением с апреля 2019.

У меня нет никакого сомнения, и это подтверждается фактами, что орган государственной власти в лице Территориального органа Росздравнадзора используется коммерческими структурами для захвата независимого аптечного предприятия, производящего редкие лекарства.

С августа месяца нас пытаются втянуть в судебные разбирательства по защите прав миноритарных акционеров, которые не имеют отношения к предприятию с 2007 года.

Здесь применяются стандартные мошеннические схемы, в ответ на которые мы пытаемся возбудить дела по УК. Пока безуспешно.

По моим заявлениям и обращениям в государственные структуры, которые призваны защищать граждан и предпринимателей, мер не принято.

Руководство Росздравнадзора, несмотря на факты, продолжает делать вид, что имеет место обычная ситуация, связанная с “несогласием” с действиями государственных служащих, которая должна разрешиться в судах.

В различных судебных инстанциях уже находятся три дела. Предприятие несет серьезные затраты на юридическое обслуживание.

Один суд мы уже проиграли.

Документальные приложения, числящиеся в составе отзыва и ходатайства находятся в судебном деле и полностью исключают событие административного правонарушения.

Суд не принял в качестве доказательства наличия фармацевтического образования -диплом гос.образца Института им. Сеченова о высшем образовании управляющего по специальности "фармация"

Дело, фактически рассмотрено не было, наши документальные доказательства судом не рассматривались вообще.

Все ведение административного дела в суде было направлено на поддержание росздравнадзора.

Вопиющим нарушением является тот факт, что судья установила отсутствие грубых процессуальных нарушений со стороны росздравнадзора, а именно: проведение проверки чаще 1 раза в три года (риск-ориентированный подход) при установленной для аптеки группы риска, умышленное рассмотрение росздравнадзором административного дела "за день до официальной даты" назначения рассмотрения административного дела и в отсутствие законного представителя (в день рассмотрения дела начальник отдела Папоян А. вынесла уже подписанный заранее протокол по административному делу); отказе росздравнадзора принять возражения аптеки по административному делу, мотивируя тем, что протокол менять никто не будет. Мы возражали и направляли целый ряд обращений в канцелярию Территориального органа после вручения протокола. Возражения не рассмотрены по сей день.

Суд полностью проигнорировал официальные документы предприятия и мои, как управляющего, о наличии профессионального образования и не принял в качестве доказательства наличия фармацевтического образования -диплом гос.образца Института им. Сеченова о высшем образовании управляющего по специальности "фармация".

Ни одно из документальных доказательств Судом не исследовалось.

Новые судебные заседания, в том числе, по “новым” основаниям, и оперативно возбужденным, административным нарушениям назначены на конец августа и начало сентября.