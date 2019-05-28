Ад с рецептурными бланками нового образца. Виноватые? Как нет, аптекари.

Российские аптекари задали тему "новых форм рецептурных бланков" в группе социальной сети. Беда с бланками. Выглядит как пример бесполезной деятельности чиновников Минздрава. Я бы сказал конкретней, вредной деятельности.

Читали последние публикации про доходы от миллиона в месяц ближайших помощников министра Скворцовой. Ну во, люди работают на благо. Про государственные награды деятелям Росздравнадзора на прошлой неделе, помните. Работают люди. Это российские провизоры называют бюрократическую деятельность "адским адом". Знаем, что нет рецептурных бланков формы 148, не будет и лекарственного обеспечения. Пациенты будут плакать и проклинать аптекарей. Аптекари будут пытаться объяснить пациентам ситуацию. Пациенты ситуацию не поймут и станут жаловаться в "Росздравнадзор". "Росздравнадзор" будет "принимать" меры и штрафовать аптекарей. Все. пищевая цепочка замкнулась. Все так и задумано.

Это какой-то адский ад. Редактор группы спросила в комментариях у Е. Максимкиной. Я пошел еще дальше, обратился к Премьеру Медведеву, что делать? Ответа как не было, так и нет. Все так и задумано. Пищевая цепочка.

Это какой-то адский ад.

1. Как можно разрешить, то что отменено?

2. Зачем отменять, чтобы потом разрешать делать то же до конца года?

3. У нас ругань, каждый день. Пациенты страдают, сотрудники в психозе. Сперва были новые бланки, потом разрешили старые , но заполнять по новому, теперь вроде можно старые и по старому и по новому.

4. Недавно Росздравнадзор, сказал что только сокращённые инициалы, полные это, нарушение. Теперь как?

5. Неужели, так сложно всех обеспечить бланками новыми и успокоиться?





МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 20 мая 2019 г. N 1127/25-4

Министерство здравоохранения Российской Федерации сообщает, что органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья необходимо обеспечить введение новых форм рецептурных бланков в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 14 января 2019 г. N 4н "Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения" (зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2019 г., регистрационный N 54173) (далее - Приказ N 4н).

В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. N 25-4/И/2-2885 было разрешено использование остатков ранее изготовленных рецептурных бланков "старого образца" до 31 декабря 2019 г., которые могут быть заполнены в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1175н "Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения".

Кроме того, сообщаем, что аптечным организациям не запрещено отпускать лекарственные препараты по рецептам, оформленным на рецептурных бланках "старого образца" формы N 148-1/у-06(л) и N 148-1/у-04(л) с учетом срока действия указанных рецептов.

Также, в связи с возникающими вопросами, поясняем применение пункта 25 части I приложения N 1 к Приказу N 4н устанавливающего, что рецепты на производные барбитуровой кислоты, комбинированные лекарственные препараты, содержащие кодеин (его соли), иные комбинированные препараты, подлежащие предметно-количественному учету, лекарственные препараты, обладающие анаболической активностью в соответствии с основным фармакологическим действием могут оформляться на курс лечения не более 60 дней. В случае, когда курс лечения составляет более 30 дней дополнительно в рецептах на бумажном носителе производится надпись "По специальному назначению", заверенная подписью медицинского работника и печатью медицинской организации "Для рецептов", в рецептах в форме электронного документа производится отметка "По специальному назначению", с проставлением усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника и лица, уполномоченного заверять документы от имени медицинской организации.

Директор Департамента

лекарственного обеспечения

и регулирования обращения

медицинских изделий

Е.А.МАКСИМКИНА