О реформе КНД в России. О том, что фармацевтический рынок России мимо реформы.

О реформе контрольно-надзорной в России. О том, что фармацевтический рынок России мимо реформы.



Не знаю, в выходные отправили, собранную за год, информацию о ситуации с административным давлением на отрасль в аналитический центр при Правительстве России.

Там говорят, ведется работа по "регуляторной гильотине". У нас говорят, что с этой самой контрольно-надзорной деятельностью и конь не валялся. Стало еще хуже, все по причине бюрократического азарта, полного непонимания чиновниками сути процессов на фармацевтическом рынке и банальной глупости. Так в общем. Наши предложения в рамках заданного Премьером Медведевым задания по срочной "регуляторной гильотине". И не смейтесь, коллеги.

у нас на фармацевтическом рынке гильотина бюрократическая

Самая большая проблема это отсутствие какого-либо контроля за деятельностью этих самых органов контроля и надзора.

Других проблем не видим, если уж государству хочется нас, простых продавцов лекарств контролировать. Так чтобы, не в хвост и гриву.

Еще предлагаем, вообще вывести из под КНД малые и средние фармацевтические предприятия, созданные и возглавляемые, самими провизорами.

Оставить только удаленный и информационный контроль. Мелочь, но справедливо.

может правда, хватит фармацевтическим предпринимателям подставлять задницы и делать вид, что мы продолжаем с надзорными органами плодотворно сотрудничать

Но пока скажу вам, коллеги, у нас на фармацевтическом рынке гильотина бюрократическая. Видели, как постоянно "обилечивают" наши крупные компании? Размеры штрафов видели? От 300 тыс до 1 млн.

А аптечные предприятия? Плевать хотели служащие территориальных органов Росздравнадзора, и на федеральные законы, и на внедренный недавно в отрасли, риск-ориентированный подход, и на собственное руководство, и даже на Генеральную прокуратуру, помните, наш материал о запрете чиновникам нас проверять.

Так и говорят, проверять будем сколько хотим, когда хотим и что хотим. Подобные утверждения, кстати, неоднократно запротоколированы и задокументированы.

Вот думаю, может правда, хватит фармацевтическим предпринимателям подставлять задницы и делать вид, что мы продолжаем с надзорными органами плодотворно сотрудничать, оплачивая, как, например, уважаемые члены НКО "Союзфарма", совместные конференции и семинары.

Или, как например, известный аптекарь Нифантьев. Тот, который сейчас звезда на центральных каналах и рекламных плакатах на остановках общественного транспорта.

Похоже, он единственный вхож в клуб Росздравнадзора, и по имеющейся у меня информации, все время выражает только благодарности чиновникам, за проделанную по устройству "надзора и контроля" на фармацевтическом рынке.

Не будем отвлекаться.

Росздравнадзор, как оружие против российской аптеки это жесть

Скоро месяц как меня буквально рвут на части бравые контролеры Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области. Удовольствие еще то, скажу. Проверка федерального органа, где трудятся образованные и воспитанные люди, за счастье.

Сам бы не поверил, как набег территориальной бригады на аптеку может парализовать деятельность в 2019 году, после реформы КНД (контрольно-надзорной деятельности).

Еще как может. Еще может территориальный руководитель обидеться на элементарные возражения и вынуть "шашку", так сказать, контроля и надзора.

Да и заказчик мероприятия уже известен. По всему выходит, "израильский фармацевт", который последнюю пятилетку нелегально поставлял в Россию проктологическую нифедипиновую мазь по 120 евро, без учета доставки в Россию.

Чего уже, всю российскую фармацевтическую промышленность ухайдохали, например, GMP, с подачи мировых фармацевтов.

Тут у важных людей под ногами мешаются остатки производственных аптек. Конкуренция, понимаете ли.

Но Росздравнадзор, как оружие против российской аптеки это жесть. Но об этом позже, на страницах Provizor.Ru.

Пока есть повод задуматься и обобщить.

Про то, что сами виноваты, что не думали 25 лет о профессиональных интересах отрасли, доверяя. То национальной дистрибуции, то домашним ассоциациям, то поднимающим голову чиновникам.

Теперь дожевываем по полной.

Директор аптеки за первым столом - 200 тыс штрафа. 50 аптечной мебели от стены - 150 тыс. штраф.

Не то, чтобы я верил в эффективность контрольно-надзорной деятельности ( КНД ) в России. Скорей даже совсем не верю, даже несмотря на усилия властей провести в этой области реформу.

Хоть одна попытка, хоть три.

Проблема тут стара, если есть за чем надзирать, например, как за частной медицинской косметологией, то нужна система, кадры, да и холодные сердца контролеров нужны.

Если контролировать нечего, в принципе, например, как у нас на оптово-розничном фармацевтическом рынке, то тут прямо масса работы. Для бюрократии. Выдумывай, не хочу. Вспомните, коллеги, нашу фейсбучную рубрику #StopРосздравнадзор.

Да, изначально выступали против этой службы на бюджете страны. Да считаем, что на фармацевтическом рынке надзирать нечего.

подготовил обращение к министру Скворцовой с требованием срочно прекратить нарушать провизорские права и вытирать ноги о фармацевтическую специальность. Не дойдет, потащу в суд. Обещаю.

Еще считаем, что фармацевтический бизнес, которым владеют и где работают сами провизоры, нужно вывести из системы КНД, оставив, как в налоговых органах, уведомительный характер лицензионного контроля.

Тут нам казалось, что Росздранадзор действует в правильном направлении.

В ведомстве, в одном из первых был внедрен риск-ориентированный подход, федеральное ведомство было, в кои веки, укомплектовано, профессиональными, образованными и интеллигентными кадрами.

Конечно, есть несколько вопиющих моментов, которые никак в голове не укладываются. Но их два. Первый, это административная ответственность за директора аптеки за первым столом.

Второй, банальный штраф за тело без профильного образования, за первым столом же.

По первому вопросу уже подготовил обращение к министру Скворцовой с требованием срочно прекратить нарушать провизорские права и вытирать ноги о фармацевтическую специальность. Не дойдет, потащу в суд. Обещаю.

По второму, тут даже не знаю. Похоже на коррупцию, но очень тупую и очевидную.

Продолжение про регуляторные гильотины на фармацевтическом рынке России следует. До встречи.













