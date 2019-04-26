Генеральная Прокуратура запретила проверять фармацевтические предприятия.

redaktor 26-04-2019, 13:55 Просмотров: 134 0 автор:26-04-2019, 13:55Просмотров: 134

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - Генеральная Прокуратура России запретила проверять фармацевтические предприятия. Особенно аптечные. Красиво ведь звучит. Обрадовались? Зря. Расслабляться не стоит. Почему? Рассказываем. Про то, что аптечные предприятия по кодам деятельности отнесены к торговле, а благодаря некоторым местным умникам-общественникам, с которых, по любому спросим за такую свинью, по видам услуг, к предприятиям здравоохранения. Что ничего, кроме геморроя, бизнесу не дает, а вот обязанностей вытекает масса. Особенно как подставлять хвост и прочие органы под государственный надзор и контроль. Грубо если, на нас не действуют федеральные законы о защите, например, малого бизнеса в России. Собственно, когда лоббисты эту тему продвигали, думаем, их основной задачей было обеспечить рабочие места и фронт работ для почитаемого нами Росздравнадзора. #StopРосздравнадзор.

То есть, все фармацевтические предприятия в общем, и аптеки, в частности, клиенты этого самого классово чуждого аптекарям Росздравнадзора. В свою очередь Росздравнадзор своевременно разработал дорожную карту по реформе в России контрольно-надзорной деятельности, и как следствие, Приказом Росздравнадзора от 25.08.17г. № 7431 «Об отнесении объектов федерального государственного надзора в сфере обращения ЛС к категориям риска и включении их в Перечни объектов федерального государственного надзора в сфере обращения ЛС которым присвоены категории риска» фармацевтические предприятия отнесены к перечню объектов со значительной категорией риска и зарегистрированы в специальном перечне. Не удивляйтесь, аптекари, мы теперь представляем значительный риск. Как например, предприятия атомной отрасли. Засада, конечно, но с этим придется жить. Что это значит для нас. Просто, органы надзора и контроля могут проводить проверки бизнеса нашей сферы, но не чаще, чем раз в три года. На сегодня, такая возможность предоставлена, из всех наших гнобителей, только органам Росздравнадзора. Так как в ведомстве, как сказали выше, оперативно разработали перечни подконтрольных предприятий и отнесли их к той, или иной группе риска.

Интересно, что другие контрольно-надзорные ведомства, которые такую работу не провели, по текущему законодательству, вообще не могут планово проверять предприятия. До разработки и утверждения перечней предприятий и отнесению их, к той, или иной группе риск. Это называется риск ориентированный подход при осуществлении в России контрольно-надзорной деятельности. По нашим данным на сегодня нас могут проверять только органы Росздравнадзора. Это понятно. Понятно нам, но не территориальным органам Росздравнадзора. То ли контролеры на местах Законов не знают, то ли тупо их игнорируют, но по России массово и грубо нарушаются регламенты контрольно- надзорной деятельности. Думаем, что степень такова, что Генеральная Прокуратура вынуждена была прямо наложить запрет на такие действия. Например, в плане только московского Росздравнадзора на плановые проверки на 2019 год, утвержденные Генеральной Прокуратурой, около 1400 предприятий. Из которых, минимум 80% проверять запрещено. По простой причине. Проверка фармацевтических предприятий может проводиться не чаще одного раза в три года. Территориальные контролеры, по умолчанию, на правила и регламенты плевать хотели. Именно поэтому фармацевтические предприниматели могут, если не лохи, обращаться в органы Росздравнадзора с требованием исключить предприятие из списка плановых проверок. Выглядит это примерно так,

ФОРМА заявления об исключении проверки в отношении юридического заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (отметка о регистрации заявления) В территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области. (указывается наименование органа) ЗАЯВЛЕНИЕ об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей на 20 19 год

Если руководитель территориального органа отказывается рассматривать требование, ему по- любому придется общаться с прокурором. На что, повторим, имеется соответствующее разъяснение Генеральной Прокуратуры, которое мы полностью приведем ниже ( так как найти его в Сети бывает очень сложно )

И так, Росздравнадзор теперь проверяет аптеки раз в три года. Что конечно, беда.

Еще беда, с которой тоже нужно смириться, это, так называемая “надлежащая аптечная практика”. Отдельная тема. По нашему мнению, это вредный и абсолютно безграмотный ( и очень бесполезный ) документ был разработан в болотах некоммерческих “профессиональных” организаций, на содержании известной всем нам компании “Протек”. Собственно, аптекари, когда будете готовить СОПы по НАП , будет кого добрым словом вспомнить. Объем документации, которая должна вестись в каждой аптеке, можете увидеть на нашей фотографии. К слову скажу, что каждый СОП по моему, был примитивно перепечатан из учебника для фармацевта, по которым училось не одно поколение наших коллег -фармацевтов. Это нужно делать обязательно. Самим это сделать не реально, проще купить комплект документов у “консультантов”, цена от 6000 до 21000 рублей. Главное нужно понять, что мало купить комплект документов, нужно его правильно заполнить. И это за вас делать никто не будет. Придется потерпеть.

P.S Интересное дело, сотрудники территориального органа Росздравнадзора обеспечиваются при проведении плановых проверок служебным транспортом с водителем. Который не только довозит инспекции на точки, но и ждет весь день. За бюджетные деньги получается. Такой сервис у всех территориальных контролеров Росздравнадзора? Точно знаю, что даже старшие специалисты федерального органа хотят пешком. Коллеги, может такое быть?

На сегодня с надзором и контролем за аптекарями России все. Хорошей всем пятницы. С наступающей Пасхой. Пусть, коллеги, в ваших домах будет мир и спокойствие.

Письмо из Генеральной Прокуратуры ниже. Надеюсь, коллег не смутит, что там речь о Роспотребнадзоре. Руководители территориальных органов Росздравнадзара, до сих поре уверены, что их это не касается и они могт с идеей "защиты здоровья" граждан ходить к нас с проверками постоянно. Ой, как ошибаются. Это, кстати, предприниматели из сферы ресторанного бизнеса постарались. Честь им и хвала.

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