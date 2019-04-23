redaktor 23-04-2019, 16:48 Просмотров: 134 0 автор:23-04-2019, 16:48Просмотров: 134

Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук - ФАС России активно защищает предпринимательскую среду в России, но упорно отказывается работать на фармацевтическом рынке. При том, что работы, поле не паханное. Главный российский регулятор рынка, ФАС России, прямо бьет не бровь, а в глаз. Что не день то, новое откровение. Только все мимо, почему-то, фармацевтического рынка. Если говорить о большому счету. Мелочи, как бы для виду, время от времени выявляются. Реклама в основном, которая прямо и очевидно наглая, с точки зрения действующего законодательства. Что касается настоящих преступлений на нашем рынке, чиновники прямо упорно отказываются замечать очевидное. Что странно. Даже на конкретную информацию о рассадниках фармацевтических монополистических преступлений предпочитают лишь отписываться, в духе сами расследуйте, в ФАС России сообщите, а мы потом решим. Ага, сейчас, начнем делать работу за армию чиновников. Хотя, почему бы и нет. Тем более, что на фармацевтическом рынке, давно и безнаказанно творят две мощных оптовых структуры. "Протек" с "Катреном", самые влиятельные структуры российского фармацевтического рынка. Да, да, там почему то решили, что закон не для них. Обо всем по порядку.

Коллеги, видите разницу? Кто же, кто же на российском розничном рынке мощно и нагло координирует цены? Два лидера, говорите. Говорите, известные и популярные проекты Apteka.RU и Zdravcity.Ru Ох, и злодеи.

Вчера была уличена преступная схема "Самсунга", где, оказывается, координировали ценовые вопросы с розничными операторами. Вот так. Российская структура Samsung нарушила антимонопольное законодательство, занимаясь координацией цен на смартфоны и планшеты у своих ретейлеров. Сообщает пресс-служба ведомства.

«Незаконная координация весьма распространена на рынках ритейла техники, особенно это касается популярных технических новинок. В своем стремлении извлечь максимальную выгоду при продаже своего товара через дилеров компании навязывают им цены и условия реализации, что незаконно. Мы продолжим внимательно следить за таким поведением и при обнаружении признаков нарушений примем антимонопольные меры»

отметил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России А. Цариковский. "Сейчас рассмотрение дела окончено, подозрения антимонопольщиков подтвердились. Решение ФАС России вынесено сегодня, 22 апреля 2019 года. Отметим, что ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» оказывала содействие ведомству в ходе расследования обстоятельств дела, кроме того в компании внедрен антимонопольный комплаенс (система внутреннего контроля соответствия действий компании требованиям антимонопольного законодательства)."

Понятно вам, компания оказывала содействие. Незаконная координация. Ничего не напоминает? Только видится, что масштаб злоупотреблений и координации на фармацевтическом рынке куда выше, куда беспринципней. Что стоит голословная политика “комплаенса” в крупных фармацевтических компаниях, где информация о грубых нарушениях законодательства сразу и пропадает в "ПротековскоКатреновских" комплаенс службах. Сколько раз мы ответственно и подробно обращались в компании, с просьбами прекратить противоправную и незаконную деятельность. Что поделаешь, не "Самсунги" они, а только местные торговцы из российской глубинки. Без стыда и совести. Вот позиция регулятора, хорошо, как недавно выяснилось, представляющего, чем занимаются фармацевтические лидеры в розничном аптечном секторе, не понятна. Пусть это будет посыл к правоохранительным органам. Минимум потому, что два оптовых склада, не имея прав на розничную торговлю, организовали схему розничной дистанционной реализации лекарств в России по низким, самым низким оптовым ценам. Ладно с дистанционной торговлей, которую уже почти год лоббисты крупного складского бизнеса, всячески пытаются лоббировать во властных структура, по-разному, думаю, "заинтересовывая" чиновников. Почему так думаю? Просто в российском законодательстве нет ни малейшей возможности для организации дистанционной торговли лекарствами через оптовых склад. Нет и все. Резюмируя, компания ЦВ “ Протек” организовала “сервис” Здравсити. Используя свои финансовые и рыночные возможности, втянула в преступную схему, по состоянию на апрель 2019 года 15000 аптечных предприятий, где установила монопольно низкие и одинаковые цены на лекарства. То есть руководители склада “Протек” осуществляют явную координацию цен. компания НПК “Катрен” организовала “сервис” Аптека Ру. Используя свои финансовые и рыночные возможности, втянула в преступную схему, по состоянию на апрель 2019 года 15000 аптечных предприятий, где установила монопольно низкие и одинаковые цены на лекарства. То есть руководители НПО “Катрен” осуществляют явную координацию цен. Чуть рекламы. Чуть рекламы.

Сервис Apteka.ru создан компанией "Катрен" в 2012 г., сейчас это самый крупный в России сервис по поиску и заказу аптечных товаров для конечных потребителей. В 2018 г. сервис Apteka.ru второй год подряд вошел в пятерку крупнейших аптечных сайтов мира



Хотя в разных районах Москвы цена на лекарственные средства может сильно отличаться, портал ЗдравСити даёт возможность приобретать медикаменты по фиксированно низкой цене, единой для всех аптек сервиса. Поэтому вам не нужно тратить время на поиск недорогого аптечного пункта. Вы можете экономить на всех позициях вашего заказа, приобретая медикаменты в удобном для вас месте.

Все на этом, как говориться, фронт работ для регуляторов и правоохранительных органов на лицо.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.



Рекомендуем в этой теме:

Вниманию контролирующих, надзирающих органов. Скупка лекарств за нал ВТОРОГО IPO В РОССИИ ПОКА НЕ БУДЕТ Итак, Мы начинаем ! Последняя новость. "Распил" аптечной сети Подмосковья начался. Продукция со спорными свойствами ИП Макридин