Папа “Партнера” прозрел и пишет письмо в ФВ. Опять беззаконие, опять рейдерский захват. Из Израиля. В России и на фармацевтическом рынке все как прежде.

Папа “Партнера” и "ФВ" прозрели и пишут письма. Опять беззаконие, опять рейдерский захват. Из Израиля. В России и на фармацевтическом рынке все как прежде.

Правда коллеги, с какого испугу самая модная и влиятельная газета фармацевтического рынка стала публиковать бы “открытое письмо” фармацевтического предпринимателя?

Не припомню такого за все их писательские #ФВ25. Нет, нет хорошо, конечно. Лучше поздно, чем никогда.

Почти все знаем про работу судебной системы в России. Знаем и о том, как защищается малый бизнес, как повсеместно подменяются понятия. В зависимости от того, кому, что выгодно. Говорю о выгоде чиновников, и связанных с ними кланами.

Также отлично представляем ситуацию с развитием и функционированием отраслевых профессиональных организаций.

Короче, сами виноваты, это раз. И два, нужно понимать, что каждая более менее активная фармацевтическое ОПО сегодня работает в интересах той, или иной крупной коммерческой структуры. Всегда против рынка, всегда против рыночных законов и всегда против мелкий и средних фармацевтических компаний.

Чего стоят, к примеру, недавно разработанные за деньги, и под руководством монстра “Протека”, как их, мать их, “надлежащие аптечные практики”.

А цель какая, дать необъятный фронт работ местным бюрократическим структурам Росздравнадзора, заодно убить весь малый аптечный бизнес. Но об оборотнях, его “общественных” дочках”, и хитрых методах чуть позже.





Также, думаю, нужно будет вообще обсудить, как участники российского фармацевтического рынка дошли до такой жизни.

Какой же утопией сейчас выглядит наше намерение 25- летней давности, когда мы первые запустили Provizor.RU, заявить об истинных интересах аптечного дела в России, разработать методы охраны этих интересов. Не тут то было. Короче, сами виноваты.

На прошлой неделе исполнилось бы 65 лет известному предпринимателю Игорю Рудинскому, который, конечно же, останется в истории развития российского фармацевтического рынка как, скорее всего, главная персона молодого российского рынка.

Мне кажется, что именно, после ухода предпринимателя на российском рынке что-то нарушилось. Как бы сейчас странно это не звучало.

Сломалась система неких скрытых противовесов в сложном механизме рынка. Если, коллеги, понимаете о чем речь. Предлагаю, этот вопрос тоже обсудить отдельно и позже.

И так, с удивлением обнаружил в лентах, размещенное “Фармацевтическим Вестником” открытое письмо известного предпринимателя. Прямо из Израиля. К чему бы это?

Думаю ничего нового. Клан на клан, счет на счет. Очередная подмена понятий и очередная тема далекая от истинных проблем российского фармацевтического рынка.

Думаю, поэтому и привилегированное светское издание заняло одну сторону.

Напомню, до этого не было ни одного случая, чтобы местные отраслевые СМИ участвовали в проблемах, касающихся предпринимателей, на стороне одного из них.

Нам грех не воспользоваться. Как бы подтверждая вышесказанное.

Боже, какие слова, какие эмоции. Только коллеги, сразу говорю, уши не развешивать. У нас, аптекарей, возможности выступить в защиту фармацевтической отрасли из Израиля, например, скорее всего не будет.

Я с самого начала участвовал в становлении российского фармацевтического рынка – без фальсификации документов и рейдерства, посильно способствуя уважению к этическим нормам. Мне будет горько осознавать, что я не предпринял всех возможных действий, препятствующих его разрушению и внедрению в него обычаев делового оборота, характерных для коррумпированных и криминализированных сегментов экономики. Именно поэтому я считаю необходимым предупредить вас о серьезной опасности.

Собственно, коллеги, это хорошо звучит только так, вырванное и контекста. О реальных проблемах отрасли никто не говорит и говорить не собирается.

Как ответ на пафосные заявления отраслевого СМИ, появились несколько публикаций в СМИ общего профиля.

Суть проста, и я бы сказал обычно для нашего рынка.

Взять деньги и куда то их вложить. Обычно, чужие средства, “нажитые” непосильным трудом по организации “фармацевтического” бизнеса, обычно выводятся в оффшоры, или как модно сейчас, плавно перетекают в другую фармацевтическую структуру. Типа в управление.