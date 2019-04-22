    Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Пресс-релизы Профсоюз Провизоров
Добавить новость Новое на сайте
 
 
 
Опрос на сайте
 
 
Популярные статьи
  • Заочно участвуем и рекламируем пресс-конференцию на тему: «В аптеках наведут порядок"
  • Менеджеры Катрена на службе "маркировочного" лобби. Субботник по "маркировке"лекарств в самом разгаре.
  • Бюрократический "Честный знак", он же дополнительная маркировка, он же клеймо. Как допуск на фармацевтический рынок России.
  • ФАС России активно защищает предпринимательскую среду в России, но упорно отказывается работать на фармацевтическом рынке. При том, что работы, поле не паханное.
  • Папа “Партнера” прозрел и пишет письмо в ФВ. Опять беззаконие, опять рейдерский захват. Из Израиля. В России и на фармацевтическом рынке все как прежде.
  • "Маркировка" лекарств, лекарственное обеспечение Родины в опасности
    		•
     
     
    Архив новостей
    Апрель 2019 (5)
    Март 2019 (5)
    Февраль 2019 (5)
    Январь 2019 (4)
    Декабрь 2018 (11)
    Ноябрь 2018 (6)
     
     
    Provizor
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    +7 (499) 380-83-01

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    » » Папа “Партнера” прозрел и пишет письмо в ФВ. Опять беззаконие, опять рейдерский захват. Из Израиля. В России и на фармацевтическом рынке все как прежде.


    Личный Опыт / Огород Аптечный : Папа “Партнера” прозрел и пишет письмо в ФВ. Опять беззаконие, опять рейдерский захват. Из Израиля. В России и на фармацевтическом рынке все как прежде.
    автор: redaktor 22-04-2019, 14:39 Просмотров: 112
    • 0

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     

     Папа “Партнера” и "ФВ" прозрели и пишут письма. Опять беззаконие, опять рейдерский захват. Из Израиля. В России и на фармацевтическом рынке все как прежде.

    Правда коллеги, с какого испугу самая модная и влиятельная газета фармацевтического рынка стала публиковать бы “открытое письмо” фармацевтического предпринимателя? 

    Не припомню такого за все их писательские #ФВ25. Нет, нет хорошо, конечно. Лучше поздно, чем никогда. 

    Почти все знаем про работу судебной системы в России. Знаем и о том, как защищается малый бизнес, как повсеместно подменяются понятия. В зависимости от того, кому, что выгодно. Говорю о выгоде чиновников, и связанных с ними кланами. 

    Также отлично представляем ситуацию с развитием и функционированием отраслевых профессиональных организаций. 

    Короче, сами виноваты, это раз. И два, нужно понимать, что каждая более менее активная фармацевтическое ОПО сегодня работает в интересах той, или иной крупной коммерческой структуры. Всегда против рынка, всегда против рыночных законов и всегда против мелкий и средних фармацевтических компаний. 

    Чего стоят, к примеру, недавно разработанные за деньги, и под руководством монстра “Протека”, как их,  мать их, “надлежащие аптечные практики”. 

    А цель какая, дать необъятный фронт работ местным бюрократическим структурам Росздравнадзора, заодно убить весь малый аптечный бизнес. Но об оборотнях, его “общественных” дочках”, и хитрых методах чуть позже.  


    Также, думаю, нужно будет вообще обсудить, как участники российского фармацевтического рынка дошли до такой жизни. 

    Какой же утопией сейчас выглядит наше намерение 25- летней давности, когда мы первые запустили Provizor.RU, заявить об истинных интересах аптечного дела в России, разработать методы охраны этих интересов. Не тут то было. Короче, сами виноваты. 

    На прошлой неделе исполнилось бы 65 лет известному предпринимателю Игорю Рудинскому, который, конечно же, останется в истории развития российского фармацевтического рынка как, скорее всего, главная персона молодого российского рынка. 

    Мне кажется, что именно, после ухода предпринимателя на российском рынке что-то нарушилось. Как бы сейчас странно это не звучало. 

    Сломалась система неких скрытых противовесов в сложном механизме рынка. Если, коллеги, понимаете о чем речь. Предлагаю, этот вопрос тоже обсудить отдельно и позже. 

    И так, с удивлением обнаружил в лентах, размещенное “Фармацевтическим Вестником” открытое письмо известного предпринимателя. Прямо из Израиля. К чему бы это? 

    Думаю ничего нового. Клан на клан, счет на счет. Очередная подмена понятий и очередная тема далекая от истинных проблем российского фармацевтического рынка. 

    Думаю, поэтому и привилегированное светское издание заняло одну сторону. 

    Напомню, до этого не было ни одного случая, чтобы местные отраслевые СМИ участвовали в проблемах, касающихся предпринимателей, на стороне одного из них. 

    Нам грех не воспользоваться. Как бы подтверждая вышесказанное. 

    Боже, какие слова, какие эмоции. Только коллеги, сразу говорю, уши не развешивать. У нас, аптекарей, возможности выступить в защиту фармацевтической отрасли из Израиля, например, скорее всего не будет. 

    Я с самого начала участвовал в становлении российского фармацевтического рынка – без фальсификации документов и рейдерства, посильно способствуя уважению к этическим нормам. Мне будет горько осознавать, что я не предпринял всех возможных действий, препятствующих его разрушению и внедрению в него обычаев делового оборота, характерных для коррумпированных и криминализированных сегментов экономики. Именно поэтому я считаю необходимым предупредить вас о серьезной опасности.

    Собственно, коллеги, это хорошо звучит только так, вырванное и контекста. О реальных проблемах отрасли никто не говорит и говорить не собирается. 

    Как ответ на пафосные заявления отраслевого СМИ, появились несколько публикаций в СМИ общего профиля. 

    Суть проста, и я бы сказал обычно для нашего рынка. 

    Взять деньги и куда то их вложить. Обычно, чужие средства, “нажитые” непосильным трудом по организации “фармацевтического” бизнеса, обычно выводятся  в оффшоры, или как модно сейчас, плавно перетекают в другую фармацевтическую структуру. Типа в управление. 

    Помните нашу традиционную тему про “поле фармацевтических дураков”. 

    Так, в случае с “Партнером”, мне кажется похоже. В общем решать, как относится к вопросу, каждому самому.  

    Повторю, созданной в России, для отечественного фармацевтического предпринимателя, невыносимой обстановки административного давления и бюрократического издевательства, никто не отменял. 

    Так что, тут просто все неудачно сложилось. 

    Разве что, в этом случае, Открытое письмо и неожиданная поддержка “Фармацевтическго Вестника”. Дорого стоит.




     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


    Рекомендуем в этой теме:
  • Менеджеры Катрена на службе "маркировочного" лобби. Субботник по "маркировке"лекарств в самом разгаре.
  • Президент России и реформа системы государственных закупок с помощью НКО. Угрозы. Страхи. Ожидания.
  • Система НМО на фармацевтическом рынке и бюджет фармацевта в опасности
  • Опрос на Провизоре. Выбираем плохое рекламное объявление.
  • Ответ “Провизор.Ру» и представителей профессионального аптечного бизнеса на открытое письмо руководителя "Росздравнадзора" и подписавшихся под ним функционеров «РААС» и «РФЛ».
    		•
    • 0
    		 Комментарии Комментарии (0)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
    		 
       
    Все права защищены (c) 2000-2014 Газета "Аптека"
    		  
       
    		 