    Авторизация    
Logo Site
 
   
 
Авторизация
 
 
Навигация
  Главная От Редакции Наше Мнение Открытые письма Пресс-релизы Профсоюз Провизоров
Добавить новость Новое на сайте
 
 
 
Опрос на сайте
 
 
Популярные статьи
  • Заочно участвуем и рекламируем пресс-конференцию на тему: «В аптеках наведут порядок"
  • Менеджеры Катрена на службе "маркировочного" лобби. Субботник по "маркировке"лекарств в самом разгаре.
  • Бюрократический "Честный знак", он же дополнительная маркировка, он же клеймо. Как допуск на фармацевтический рынок России.
  • ФАС России активно защищает предпринимательскую среду в России, но упорно отказывается работать на фармацевтическом рынке. При том, что работы, поле не паханное.
  • Папа “Партнера” прозрел и пишет письмо в ФВ. Опять беззаконие, опять рейдерский захват. Из Израиля. В России и на фармацевтическом рынке все как прежде.
  • "Маркировка" лекарств, лекарственное обеспечение Родины в опасности
    		•
     
     
    Архив новостей
    Апрель 2019 (5)
    Март 2019 (5)
    Февраль 2019 (5)
    Январь 2019 (4)
    Декабрь 2018 (11)
    Ноябрь 2018 (6)
     
     
    Provizor
     
     
    Как связаться
    Вы можете связаться

    с Редакцией Provizor.Ru:

    а так же через фому обратной связи

    Контактный телефон в Москве:
    +7 (499) 380-83-01

    Skype:
    Skype MeT!
     
     
    Провизор в сетях
     
     
     
     
     
     
    » » Бюрократический "Честный знак", он же дополнительная маркировка, он же клеймо. Как допуск на фармацевтический рынок России.


    Личный Опыт : Бюрократический "Честный знак", он же дополнительная маркировка, он же клеймо. Как допуск на фармацевтический рынок России.
    автор: redaktor 18-04-2019, 19:38 Просмотров: 216
    • 0

    Вам понравился наш сайт, наши статьи и расследования? Поддержите нас. Присоединяйтесь к нам на Фейсбук -
     
    Бюрократический "Честный знак", он же дополнительная маркировка, он же клеймо. Как допуск на фармацевтический рынок России.

    Коллеги, что происходит? Малоактуальная и сырая бюрократическая инициатива, практически сорванная, по маркировке лекарств в России, уже включена в лицензионные требования.
    А здание московского росздравнадзора вы выдели? А размер штата?
    Почему "клеймо"? Клеймо несостоятельности российских чиновников. Кто пропустил, главной идеей внедрения глобальной дополнительной маркировки лекарств в России была идея противодействия хищению дорогостоящих лекарств, закупаемых за счет бюджета и распределяемых чиновниками Минздравсоцразвития. 
    Когда "эксперимент" начал буксовать и проваливаться, организаторы и чиновники решили добавить административного ресурса. 
    Московский территориальный Росздравнадзор, похоже, пошел дальше всех. 
    Как видно из яркого объявления на офисе приема корреспонденции, по адресу Москва, Вучетича, 12 к.2, соискателям лицензий на фармацевтическую деятельность предлагается в обязательном порядке "зарегистрироваться" в "проекте". Что минимум, превышение полномочий. 
    Надеемся, что вышестоящие и контролирующие деятельность чиновников в России инстанции, дадут оценку этому незаконному действию.
    Provizor в том то и подвох. Шубы никогда не маркировались. Цель маркировки тут ясна и понятна. Маркировка лекарств существует давно. Сюда же отработанные, существующие Федеральные Законы, государственные соглашения, международные правила. 
    Поэтому кстати, ФНС, ФТС сразу заявили, что им "новая" маркировка не интересна. Поэтому, уважающие себя иностранные производители, не очень связанные с Минздравом, в ступор впали. 
    Это афера, за которую отвечает лично министр Скворцова, которая допустила и новый эксперимент по новой и дополнительной маркировке, и через это прямую угрозу лекарственному обеспечению страны. 
    Ее давно нужно за это просто судить. Не снимать с работы, а судить. Все-равно по каким основаниям она это возглавила, с умыслом, или нет. От жажды ли, или от скромности.

    Такое же объявление с требованием зарегистрироваться в "проекте" размещено на сайте территориального органа.  
    Это то значит? 

    Provizor Кроме того, многие путают маркировку лекарств по п.1 ст.46 61 -ФЗ (это закон 14 года), старую, которая давно имеется и на производственных продуктах, и на аптечных и маркировку NEW....Она же "Честный Знак" и прочее

    Вредный эксперимент не закончен. Перспективы проекта призрачны. Криптозащита на лекарства не влезает. Да и не могла быть применена изначально. Противоречия с федеральным и мировым законодательством. Это есть.
    Пока единственным итогом эксперимента по маркировке лекарств в России является, кроме шока участников рынка, исход некоторых продуктов. 

    Provizor Для тех, до кого еще не дошло. Имеет место грандиозная бюрократическая афера. Со всеми вытекающими от подмены понятий до нарушений техники написания нормативно-правового акта

    На основании чего регулятор позволяет делать такие громкие заявления? 
    В духе, кто с 2020 вне "маркировки", тот вне закона и вне фармацевтической деятельности. 
    Мне интересно, например, а чиновники и адепты маркировки лекарств, вообще знают, что в России есть целый сектор аптечного рецептурного производства, например. 
    Например, как планируют эти революционеры маркировать нашу продукцию? 
    Вот и мы не в курсе. Пора начинать новое дело, дело маркировщиков лекарств. Готовим обращения в Прокуратуру, Минздрав и Минпромторг. Чтобы понять.
    Provizor Поэтому кстати, профессиональных конференций и пресс конференций по вопросу не было и не будет. Для людей знающих о чем речь, все очевидно


     
    Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.


    Рекомендуем в этой теме:
  • Менеджеры Катрена на службе "маркировочного" лобби. Субботник по "маркировке"лекарств в самом разгаре.
  • Субботник чиновников под названием "маркировка лекарств" на грани срыва. Предприниматели насторожились.
  • Премьер Д.Медведев подписал документы по маркировке лекарств, чиновник Минздравсоцразвития назначен "менеджером по развитию" лекарственного маркировочного центра. Один хрен, что-то не складывается.
  • Заявление о вреде поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» о дополнительной маркировки лекарств в России.
  • Председателю Правительства России Медведеву Д.А о готовящемся эксперименте в области лекарственного обеспечения
    		•
    • 0
    		 Комментарии Комментарии (0)  Распечатать страницу Распечатать
     
    Информация
    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
     
     
    		 
       
    Все права защищены (c) 2000-2014 Газета "Аптека"
    		  
       
    		 