Бюрократический "Честный знак", он же дополнительная маркировка, он же клеймо. Как допуск на фармацевтический рынок России.

Коллеги, что происходит? Малоактуальная и сырая бюрократическая инициатива, практически сорванная, по маркировке лекарств в России, уже включена в лицензионные требования.

А здание московского росздравнадзора вы выдели? А размер штата?

Почему "клеймо"? Клеймо несостоятельности российских чиновников. Кто пропустил, главной идеей внедрения глобальной дополнительной маркировки лекарств в России была идея противодействия хищению дорогостоящих лекарств, закупаемых за счет бюджета и распределяемых чиновниками Минздравсоцразвития.

Когда "эксперимент" начал буксовать и проваливаться, организаторы и чиновники решили добавить административного ресурса.

Московский территориальный Росздравнадзор, похоже, пошел дальше всех.

Как видно из яркого объявления на офисе приема корреспонденции, по адресу Москва, Вучетича, 12 к.2, соискателям лицензий на фармацевтическую деятельность предлагается в обязательном порядке "зарегистрироваться" в "проекте". Что минимум, превышение полномочий.

Надеемся, что вышестоящие и контролирующие деятельность чиновников в России инстанции, дадут оценку этому незаконному действию.

Provizor в том то и подвох. Шубы никогда не маркировались. Цель маркировки тут ясна и понятна. Маркировка лекарств существует давно. Сюда же отработанные, существующие Федеральные Законы, государственные соглашения, международные правила.

Поэтому кстати, ФНС, ФТС сразу заявили, что им "нов ая" маркировка не интересна. Поэтому, уважающие себя иностранные производители, не очень связанные с Минздравом, в ступор впали.

Это афера, за которую отвечает лично министр Скворцова, которая допустила и новый эксперимент по новой и дополнительной маркировке, и через это прямую угрозу лекарственному обеспечению страны.

Ее давно нужно за это просто судить. Не снимать с работы, а судить. Все-равно по каким основаниям она это возглавила, с умыслом, или нет. От жажды ли, или от скромности.

Такое же объявление с требованием зарегистрироваться в "проекте" размещено на сайте территориального органа.

Это то значит?





Provizor Кроме того, многие путают маркировку лекарств по п.1 ст.46 61 -ФЗ (это закон 14 года), старую, которая давно имеется и на производственных продуктах, и на аптечных и маркировку NEW....Она же "Честный Знак" и прочее



Вредный эксперимент не закончен. Перспективы проекта призрачны. Криптозащита на лекарства не влезает. Да и не могла быть применена изначально. Противоречия с федеральным и мировым законодательством. Это есть.

Пока единственным итогом эксперимента по маркировке лекарств в России является, кроме шока участников рынка, исход некоторых продуктов.





Provizor Для тех, до кого еще не дошло. Имеет место грандиозная бюрократическая афера. Со всеми вытекающими от подмены понятий до нарушений техники написания нормативно-правового акта



На основании чего регулятор позволяет делать такие громкие заявления?

В духе, кто с 2020 вне "маркировки", тот вне закона и вне фармацевтической деятельности.

Мне интересно, например, а чиновники и адепты маркировки лекарств, вообще знают, что в России есть целый сектор аптечного рецептурного производства, например.

Например, как планируют эти революционеры маркировать нашу продукцию?

Вот и мы не в курсе. Пора начинать новое дело, дело маркировщиков лекарств. Готовим обращения в Прокуратуру, Минздрав и Минпромторг. Чтобы понять.