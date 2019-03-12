



Операция Московские аптеки три. В Москве предпринята попытка наказать остатки независимых аптек. Через ФНС и УСН.

Забыли уже, что основой столичной розницы, до сетей и прочих безумных аптекарей, была мода два рыночных розничных сектора.

Независимые аптеки, которые в рынок вошли и приватизировались. Точно не помню, но таких предприятий было где-то до 300. Это первая группа. Вторая группа, кто свое рыночное счастье упустил и стал частью городского имущества.

И там и там, не аптеки были, звезды аптечного дела. Были уверены, что оба аптечных сектора уже в истории. Ан нет.

Возбуждают воображение рейдеров, активистов и как они себя называют специалистов по недвижимости. В плане отжать. Хотя допускаю, что “дружественная” и немного отмороженная, сетевая розница, не дремлет.

Я к тому, что на повестке новая серия. Аптекари, слушайте.





Старожилы помнят, наше громкое “дело инвесторов”, когда чиновники и их кланы хотели прибрать к рукам городские пакеты аптечных акций. По делу много информации в архивах Provizor.RU, так и называется Provizor.Ru Дело Инвесторов, поэтому я коротко.

После того как мы отбились от рейдерских атак, пакеты акций оказались, в задыхающейся ныне структуре, созданной столичным правительством. Там и болтаются.

Даже новый мэр ничего с этим активом сделать не может.

ОАО «Московская аптека» создано 22.08.2005 г. во исполнение Постановления Правительства Москвы от 07.06.2005 г. № 400-ПП «О консолидации по отраслевому признаку находящихся в собственности города Москвы низкодоходных пакетов акций», в соответствии с Распоряжением Департамента имущества города Москвы от 25.07.2005г. № 1983-р «О создании Открытого акционерного общества «Московская аптека». Для обеспечения поставленных целей город Москва внес в оплату уставного капитала ОАО «Московская аптека» принадлежащие ему 25-процентные пакеты акций 90 аптек, расположенных на территории г. Москвы.

90 аптек, это то, что осталось тогда, в 2005 году. Сейчас, думаю у “управленцев от мэрии” осталось, не более 30 пакетов. Смешно сказать “в управлении”. Куда ушло остальное не известно, это самое ОАО не публикует отчетности аж с 2014 года. Хотя замечу, по законодательству должно. Не это важно. Важно, что до сих пор находятся предприимчивые люди, желающие заработать на остатках былого столичного могущества, или маньяки, желающие гибели аптечной независимой рознице. Попутно отжать у аптекарей дорогие московские метры недвижимости. Не отжатые злодеями и целыми злодейскими группировками ранее. Теперь внимание. С конца 2018 года бывшие акционеры аптек, а это члены трудовых коллективов стали получать письма с предложениями о покупке миноритарных пакетов. От писем по аптечным юридическим адресам, до прихода по адресам жительства. Интересно? Идем дальше. Есть информация, что новыми рейдерами могли быть инициированы обращения в налоговые органы на предмет нарушения аптечными предприятиями налогового законодательства. Таких эпизодов нам известно уже пять. Не буду утверждать, что имел место сговор и на лбу у некоторых несколько статей УК, 159, 179, 170.1, 170, 183, 197, 196, 303, ч.3 299 и тд. Есть факт, столичная ФНС направила в аптеки уведомления с требованием представить “сообщения о несоответствии требованиям применения УСН по форма 26.2-4” Понятно, что такая формулировка влечет за собой серьезные последствия, связанные с неуплатой налогов в рамка общего режима налогообложения. Если сказать просто, то у ФНС появилась информация, что столичные независимые аптеки неправомерно применяют упрощенную систему налогообложения, так как имеют в акционерном капитале государственный пакет. Ага, сейчас. Вот уж деятели, вот уж контролирующий органы плачут. Provizor.Ru уполномочен заявить , Общества были созданы в результате приватизации в 1998 году. Был утвержден план приватизации, по которому был выбран второй вариант приватизации. То есть в собственности города были закреплены 25% обыкновенных акций типа А. Что собственно, и позволяло городским аптечным предприятиям применять упрощенные системы НО.

Следовательно, намерение ФНС представить аптеки как предприятия неправомерно применяющие УСН, беспочвенны.