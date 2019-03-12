 Операция Московские аптеки три. В Москве предпринята попытка наказать остатки независимых аптек. Через ФНС и УСН.  

90 аптек, это то, что осталось тогда, в 2005 году.
Сейчас, думаю у “управленцев от мэрии” осталось, не более 30 пакетов. Смешно сказать “в управлении”.
Куда ушло остальное не известно, это самое ОАО не публикует отчетности аж с 2014 года. Хотя замечу, по законодательству должно. Не это важно.
Важно, что до сих пор находятся предприимчивые люди, желающие заработать на остатках былого столичного могущества, или маньяки, желающие гибели аптечной независимой рознице.
Попутно отжать у аптекарей дорогие московские метры недвижимости. Не отжатые злодеями и целыми злодейскими группировками ранее.
Теперь внимание.
С конца 2018 года бывшие акционеры аптек, а это члены трудовых коллективов стали получать письма с предложениями о покупке миноритарных пакетов. От писем по аптечным юридическим адресам, до прихода по адресам жительства. Интересно?
Идем дальше.
Есть информация, что новыми рейдерами могли быть инициированы обращения в налоговые органы на предмет нарушения аптечными предприятиями налогового законодательства.
Таких эпизодов нам известно уже пять.
Не буду утверждать, что имел место сговор и на лбу у некоторых несколько статей УК, 159, 179, 170.1, 170, 183, 197, 196, 303, ч.3 299 и тд.
Есть факт, столичная ФНС направила в аптеки уведомления с требованием представить “сообщения о несоответствии требованиям применения УСН по форма 26.2-4”
Понятно, что такая формулировка влечет за собой серьезные последствия, связанные с неуплатой налогов в рамка общего режима налогообложения.
Если сказать просто, то у ФНС появилась информация, что столичные независимые аптеки неправомерно применяют упрощенную систему налогообложения, так как имеют в акционерном капитале государственный пакет. Ага, сейчас.
Вот уж деятели, вот уж контролирующий органы плачут.
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Общества были созданы в результате приватизации в 1998 году. Был утвержден план приватизации, по которому был выбран второй вариант приватизации. То есть в собственности города были закреплены 25% обыкновенных акций типа А.
Что собственно, и позволяло городским аптечным предприятиям применять упрощенные системы НО.