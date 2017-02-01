Субботник чиновников под названием "маркировка лекарств" на грани срыва. Предприниматели насторожились.

Хоть Медведев Д.А. и говорил, что затраты на маркировку "смешные". Хоть босс Росздравнадзора М.Мурашко не раз заявлял том, что маркировке лекарств быть, несмотря ни на что. Хоть Медведев Д.А. и говорил, что затраты на маркировку "смешные". Хоть босс Росздравнадзора М.Мурашко не раз заявлял том, что маркировке лекарств быть, несмотря ни на что.

Предприниматели фармацевтического рынка напряглись и не спешат "смешные" деньги тратить. Нужны новые стимулы.

Судя по материалам в ведущих деловых изданиях, маркировочное лобби активизировалось.

Как сообщил "Коммерсанту"(N21 от 06.02.19) один из активистов субботника, некий Р. Юсупов у них пробуксовывает. Жалуются буквально, дебилов мало на фармацевтическом рынке.

Цитирую. " ЦРПТ признают, что в целом по фармацевтической отрасли с готовностью к маркировке наблюдается сложная картина."

ЦРПТ признают, что в целом по фармацевтической отрасли с готовностью к маркировке наблюдается сложная картина.

Так, по данным центра, из 498 компаний-лицензиатов закупили и запустили оборудование около 70, еще 198 — в стадии заказа и поставки. Ряд компаний продолжают занимать выжидательную позицию, отмечает Реваз Юсупов (зам.дир.ЦРПТ), несмотря на принятие всех необходимых нормативно-правовых актов и приближающиеся сроки внедрения.

Про "принятие всех необходимых" НПА это маркировщик загнул. Я бы сказал наоборот, после громких заявлений чиновников и намерений выгодоприобретателей. Да, что я говорю, каких намерений, если уже десятки компаний-производителей вложили огромные средства в "проект", "пилотный".

Суммы то какие ушли из фармацевтического рынка? А программы государственной "поддержки" с судами производителям и кредитами на закупку "маркировочного оборудования".

Не лихо ли, для "эксперимента"?

Еще показатель, что буксует "маркировка" на рынке ЛС. Притухли, активные ранее, бруталы Росздравнадзора. Этому Ревазу видимо, по- фиг, а вот регулятор против ФСБ, Законов России и однозначной необходимости наносить крипто хвасты, как может.

Другие чиновники тоже заметно активность снизили.

Это думаю, после того как ФНС и ФТС, главные участники государственных контрольных мероприятий, отказались участвовать в субботнике, сославшись на то, что в ведомствах и так достаточно информации для полного контроля оборота лекарств.

Что это значит?

Только одно может значить, буксует. Не лезет крипто хвост на эти лекарства, никак. Этого инициаторы предвидеть не могли, равно и как жесткой и законной позиции ключевых государственных ведомств.

Без хвоста это будет явная бюрократическая афера. Законы в России маркировки, их цели и прочее трактуют точно и однозначно.

Местные то, убогие понятно, а уважаемые иностранцы, чтущие и свои и чужие законы, напряглись.

Разве что "предприниматели" сами хотят, сами покупают, оборудование, комплектующие. Вот чего бы не подкинуть дровишек. Глядишь еще у кого нервы сдадут и очередные 500 тыс, или миллион уйдут в карман Р. Юсупова и маркировочной команды.

Почему чиновники и их тематическая группа не откатывают назад? Правда, почему не признать, что на лекарствах, хоть каких, и хоть где уже есть много разной кодировки. Почему просто не остановить "пилотный проект", например, оставив в дополнительной Минздравовской маркировке, например, препараты из 7, например, нозологий.

Почему? А как это себе представить? Когда активный, но малосведущий в лекарствах Премьер Медведев уже все просчитал и уже делал громкие заявления. Когда миллионы бюджетных средств уже ушли. Когда прибыль от субботника, скорее всего уже распределена. Да и фирм, под тему, явно и скрыто аффилированных

Спросите, коллеги, дальше что? Кто занет. Пока "на гвоздик", чуть PR, а там глядишь или осел сдохнет, или Премьера, наконец, уволят, или само все рассосется.

Напомню, что "Маркировку лекарств" мы здесь уже обсуждали. Еще немного цитат, нарванных в Сети...

Сегодня по своим масштабам отечественный пилотный проект по маркировке ФГИС опережает европейский. Зарубежные государства внедряют лишь сериализацию, наша страна и сериализацию, и агрегацию одновременно. И в сверхсжатые сроки. Мосаптеки. 25.05.17

Российская газета 01.02.17



Маркировка содержит несомненные "плюсы" для бизнеса, говорят в Росздравнадзоре. Она не только уменьшит потери добросовестных производителей и продавцов от контрафакта, но и позволит более эффективно выстроить логистику.

Немного от основоположника М.Мурашко







«К 1 января 2019 года абсолютно все лекарства будут промаркированы»



Федеральная служба в сфере здравоохранения выпустила официальное заявление 17.11.17

Этапы пилотного проекта по маркировке лекарственных средств установлены Правительством Российской Федерации: с 1 февраля по 31 декабря 2017 года в стране проводится эксперимент по маркировке лекарственных препаратов на добровольной основе для ограниченного набора препаратов (преимущественно из перечня 7ВЗН); с 1 января по 31 декабря 2018 г. — обязательная маркировка 100% лекарственных препаратов, выпускаемых в оборот.

Лилия Титова, Исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций:

Члены СПФО уверены в том, что если не ждать окончания пилотного проекта, а уже сейчас начинать подготовку по основным рабочим пакетам — техническая оснащенность, IT-процессы, регуляторная готовность портфеля выпускаемых препаратов, построение внутренних и внешних процессов взаимодействия – то никаких проблем не возникнет. По нашей оценке, поставленные государством сроки выполнимы. Кроме того, полученный опыт в ходе пилотного эксперимента поможет всем участникам товаропроводящей цепи максимально быстро и эффективно подготовиться к 100-процентной маркировке, которой должны быть охвачены все лекарственные препараты к концу 2018 года.

Виктор Дмитриев

, генеральный директор АРФП

В настоящее время в рамках рабочей группы при Росздравнадзоре ведется плановая работа по реализации пилотного проекта, который, я уверен, будет реализован качественно и в срок, на благо российского пациента и производителей лекарственных средств.

Александр Казулин

, Руководитель направления производственного планирования и логистики компании Pfizer в России:

Компания Pfizer является активным участником пилотного проекта и входит в список компаний, отобранных для участия в первой волне. Данная инициатива направлена на минимизацию контрафактной продукции на рынке, отслеживание перемещения товара, а также на защиту от вторичного оборота. Мы, как и большинство участников рынка, полностью её поддерживаем. Компания Pfizer готова к правилам маркировки лекарственных препаратов, как с технической, так и с административной точки зрения. Большинство производственных площадок Pfizer уже полностью подготовлены к выпуску маркированных препаратов в соответствии с требованиям ЕС.



Понятно вам, Мы, как и большинство участников рынка, полностью ЕЕ поддерживаем.

