Провизор Аптекарю. Клуб аптекарей в эфире Provizor.Ru Заседание N3 Общее. Окружение. Место.



овизор Аптекарю. Клуб аптекарей в эфире Provizor.Ru Заседание N3 Общее. Окружение. Место.

Продолжаем заседание клуба аптекарей. Ранее начали обсуждать основы размещения точки продажи лекарств, немного поговорили об ассортименте. Сегодня пробежимся по общим вопросам, с которыми сталкивается каждый, размышляя о входе, или вползая в сектор торговли лекарствами.

Главное о чем мы бы хотели предупредить будущих коллег и о чем не нужно забывать, розничная торговля лекарствами это вечный бизнес и бизнес доходный. Подтверждаем.

жабы устроены так, чтобы втягивать в свои схемы все новых и новых участников, принуждая их, не только вкладывать средства в чужой, этот самый жабий оборот и бизнес, но и нести значительные риски

Но все это касается лишь традиционного малого и среднего бизнеса.

Когда есть нормальное место для аптеки, сама аптека, у аптеки есть название, есть достойные поставщики, есть также обычные полномочия, такие как управление предприятием, маркетинг, реклама, которые никогда никому не передаются.

розничная торговля лекарствами это вечный бизнес и бизнес доходный

Все остальные схемы, “сети”, "сетки", "клубы", "франшизы", “закупочные кооперативы” и прочее это классовые враги аптекаря и правила там другие.

Вообще, если честно, сомневаемся, что за редким исключением, все вышеперечисленное можно отнести к фармацевтическому бизнесу. Агрессия, коммерческий подкуп, мошенничество, маразм.

Это нужно учитывать при планировании бизнеса. Почему? Просто. Эти жабы устроены так, чтобы втягивать в свои схемы все новых и новых участников, принуждая их, не только вкладывать средства в чужой, этот самый жабий оборот и чужие "проекты", но и самостоятельно нести значительные риски. Помните русскую народную сказку про вершки и корешки. Вот, вот очень сюда.

Подробнее обсудим схемы рыночных извращенцев на следующих встречах.





И так. Давайте коротко, что вообще нужно для начала собственного бизнеса по торговли лекарствами.

Торговая площадь. Ларьки, они же аптечные киоски, не рассматриваем, так как это, по -любому, унижение для предпринимателя. Покупку недвижимости не рассматриваем, хотя аптека в собственном помещении это круто и этому есть много подтверждений и примеров успешного аптечного бизнеса.

Аптеку, как форму для реализации лекарств, тоже рассматривать сразу не стоит. Новому аптекарю большую площадь не потянуть, да и нынешняя рыночная ситуация такова, что оптимальным вариантом для торговли лекарствами является "аптечный пункт".

Площадь нужна 30-50 метров, состоящая из небольшого зала, подсобки и хорошо бы офиса. Хотя офис можно спокойно разместить прямо в зале.

на рынке много откровенных хамов

Что касается формы торговли. Открытая, или закрытая? Для нас выбор очевиден- закрытая. В противном случае, постоянные издержки будут выше минимум в два раза. Про отдельные элементы открытой выкладки разговор отдельный, дело хорошее. Всегда успеете.

Важно при подборе площади, учитывать еще один наиважнейший фактор.

У нас на рынке все еще много откровенных хамов, которые без зазрения совести, откроют свою говносетевую точку к вам дверь в дверь. Это риск.

Минимизировать риски можно, опять же вдумчивым выбором места для своей аптеки. Помните на первом заседании говорили о торговых зонах. Так вот.

Торговая зона и проходное место это большая разница. Организаторы “сетей” как правило, уже зажрались и ориентируются на “проходняк”. Чего, начинающему аптекарю делать точно не стоить.

Что такое проходное место по “сетевым” стандартам. Если за час мимо протекает более 600 человек. Представляете 600 в час!

Далее все просто, если захотелось иметь точку в таком месте, а риглы, самсона, ерки, или прочей агрессии предпринимательскому разуму рядом нет, то обязательно будет. так уж они устроены.

То, что подобные сетевые образования являются существенным фактором конкурентного окружения для небольшой аптечной компании, есть факт. Негативный и лучше таких перспектив избегать. Да и 500-600 потребительских голов в час, уверяем, это в нашем нежном аптечном деле, лишнее.

"Протек" делает такие гадости на рынке постоянно

Теперь небольшой кейс. Кейс, иллюстрирующий поведение на рынке "сетей", аля "Ригла". Минимум грубо, подло, неэтично.

Не трудно представить, что будет чувствовать частный предприниматель, вложивший 3 млн кровных денег в малый бизнес, утром придя на работу, увидев, рядом со своей точкой такое.

И это не случайность, это обычное дело в Москве. Тот же "Протек" делает такие гадости на рынке постоянно.

Какое милое соседство в Москве, ЖК Савеловский.

К нашей радости тут в конкурентной борьбе сошлись равные. По хамству. Это протековская Ригла и что-то похожее на Авву в очередном исполнении.

Судя по состоянию, менеджмент Риглы принял решение открыть точку позже. Сюда же огромные эксплуатационные расходы, арендная ставка завышена минимум в два раза.

О состоянии менеджмента в "Протеке"и кадровой политики в этой фармацевтической компании давно все хорошо известно. Беда.





Небольшое аптечное предприятие спокойно живет на 30 чеках в день, при среднерыночном чеке, где-нибудь, в 450 рублей. Расчеты, по крайней мере, минимальные нужно делать на эти условия.





Другой кейс это расположение точки в спальном районе Москвы. Да, всего 4 жилых дома в торговой зоне. Но вариант классический. Сюда точно "Ригла", или другой рыночный уродец-дискаунтер не встанет.

Круг потребителей органичен, но четко определен. Главное знать под каким соусом с ним работать.

На этом месте за 8 лет сменилось три предпринимателя, прогорели так сказать. Нынешний владелец, похоже неплохо себя чувствует уже второй год. Значит делает все правильно. И работает, кстати, 24 часа, что удобно потребителям.

На этом все, продолжим в следующий раз.

Хороших вам, коллеги, выходных.