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    » » В пустышку, господа, надо верить искренне, иначе толку не будет никакого


    Личный Опыт : В пустышку, господа, надо верить искренне, иначе толку не будет никакого
    автор: redaktor 29-09-2018, 21:39 Просмотров: 199
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    За 25 лет существования Провизора не встречали ничего подобного про нас, наше дело и вообще, про жизнь. Талантливый во всем Сева Новгородцев. 
    Во Франции помнят неисправимого оптимиста, Эмиля Куйе, 1857 года рождения. Куйе был аптекарем, жил в Нанси. Однажды в его аптеку зашел покупатель, спросил лекарство, которое только что закончилось. Куйе, не желая разочаровывать, выдал покупателю бутылочку с дистиллированной водой, добавив, что средство обязательно поможет, если принимать его строго по расписанию. К его удивлению, пациент быстро поправился. Из Facebook Севы Новгородцева:
    Как ответ пессимистам и лекарствоневистникам всего мира. Наслаждаемся, коллеги. Цитируем мастера. 
    «Угождаю Господу в стране живых»
    "Несколько лет назад мы с супругой, Ольгой, ехали на машине по узкой петляющей дороге в Альпах, спускаясь к побережью. Остановились в маленьком городке, зашли в бистро у обочины. Была середина апреля, горное солнце уже растопило снег на асфальте, чирикали птички.

    Из соседнего магазина вышла немолодая француженка с длинным белым багетом и, обращаясь к нам, сказала в полном восторге — «солнце, горы, весна! Жизнь идет!» И пошла дальше. 

    Мы поняли — это и есть знаменитое «Joie de vivre», «радость жизни», в ее особом французском разливе.

    Во Франции помнят неисправимого оптимиста, Эмиля Куйе, 1857 года рождения. Куйе был аптекарем, жил в Нанси. Однажды в его аптеку зашел покупатель, спросил лекарство, которое только что закончилось. Куйе, не желая разочаровывать, выдал покупателю бутылочку с дистиллированной водой, добавив, что средство обязательно поможет, если принимать его строго по расписанию. К его удивлению, пациент быстро поправился.

    Куйе решил расширить эксперимент и наделал таблеток из обыкновенного теста. Они успешно лечили практически от всех недугов. Так было открыто что самовнушение и вера в исцеление лечат сами по себе. Появилось и научное определение — «плацебо».

    Название взяли из Библейского псалма Placebo Domino in regione vivorum — «Угождаю Господу в стране живых». При советском социализме, когда имя Господа упоминать было признаком темноты и отсталости, библейское «плацебо» заменили на бытовое слово — «пустышка». Однако «эффект плацебо» остался.

    Для меня этот эффект есть свидетельство удивительной способности мозга управлять здоровьем и болезнями, а главное — проявлять на «пустышках», то есть, ни на чем, на чистой идее, возможности, заложенные в механизме веры.

    Каждый день, уходя в аптеку, — я становлюсь все лучше и здоровее
    Говорят, что вера сдвигает горы, а уж во что человек крепко поверил — его дело. Вспомним и святых старцев и убежденных коммунистов, успешных бизнесменов и оголтелых фундаменталистов, живущих своей неколебимой верой, которая подчас стирает с земли небоскребы.

    В небольших, гомеопатических дозах, такая вера помогает встречать новый день. «Каждый день — говаривал Эмиль Куйе, уходя в аптеку, — я становлюсь все лучше и здоровее». 

    В пустышку, господа, надо верить искренне, иначе толку не будет никакого
    Последователи Куйе назвали это — «самоусовершенствование через позитивное мышление». 

    Эту идею многие хотели бы возродить, поскольку во Франции наблюдается процесс совершенно обратный.

    Хотел бы предупредить. Позитивное мышление должно быть настоящим.

    В пустышку, господа, надо верить искренне, иначе толку не будет никакого."




     
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