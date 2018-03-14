Московские власти делают очередную попытку реализации акций аптечных предприятий, подтверждая тем самым провал проекта "Московская Аптека".

Началось движение в мире многострадальных пакетов акций московских аптек.

Кто не в курсе, мы аж с 2005 года следим за этим "аптечным" бизнес-мероприятием столичных чиновников. Интересно?

Материалы на тему есть на Провизоре в достаточном количестве. И про попытки рейдерских захватов, и про вывод средств, и про постоянное давление на аптекарей с целью отжать торговые площади в обмен на 25% пакеты акций.

Мы даже пытались в свое время помешать некоторым недружественным планам. Но видно, лучшиq лекарь - время, когда недоброжелатели аптечного дела в России дохнут, рано, или поздно.

Скорее всего бюрократических проект под названием “московская аптека” обречен и нынешние столичные власти пытаются получить в бюджет хоть что.

Хотя скажу вам, заявленная стоимость пакетов очень даже, по сравнению с тем, что на протяжении лет пытались вытянуть от аптекарей славные “управляющие” от города. Цена, по которой выставлены пакеты трех аптечных предприятий сейчас, минимум, в три раза скромнее.

Суть московского аптечного “проекта” напомню коротко.

В давние времена большинство аптек Москвы было приватизировано по схеме, где у города остался символический 25 % пакет. Символический, потому как изначально был никому не нужен и бесполезен.

Видимо схема получилась и правда хороша. До такой степени, что чиновники, отвечающие в то время за имущество города, возбудились и решили провернуть схему сами

Чтобы город мог получать хоть что-то от владения акциями, в кабинетах тогдашних национальных дистрибуторов была придумана схема, по которой пакеты уходили в управление оптовым структурам по согласованию с самими аптеками.

Видимо схема получилась и правда хороша. До такой степени, что чиновники, отвечающие в то время за имущество города, возбудились и решили провернуть схему сами. Без участия, так скажу, представителей фармацевтической отрасли и общественности. И начались наши аптечные, и их, бюрократические страдания.

Результат мы увидели сегодня, в сообщении “о торгах”. И первая линия, и арендный бизнес, и даже мать ее оргтехника.

Вот только, как и в 90-х годах приватизации, акции аптек мало кому интересны, кроме самих аптек. Почему объяснять не буду. Все очевидно.

Последние лет 10 город пытался продать все ОАО “Московская Аптека” целиком, выставляя акции на торги. Безрезультатно. Все, что было стоящего в недрах ОАО, было успешно выведено чуть-раньше.

Очевидно, что теперь приходится содержать само ОАО, очевидно, что город не устраивают серые схемы управления имуществом и ежедневные убытки от деятельности. Кончилось ОАО “Московская Аптека”.

Настало время продажи единственного имущества, оставшихся пакетов, оставшихся аптек. Сколько 25% пакетов осталось? 30. 40. 60 ?Кто знает?

Это самое ОАО перестало публиковать отчетность еще в 2014 году. В списка аффилированных лиц ОАО нет уже с 2011 года. Что конечно же является грубым нарушением законодательства. Сколько пакетов столичных аптек было передано в уставной фонд первоначально? Точно не скажу, уж точно более 120 аптечных предприятий.

Мне понятно, что потенциальными покупателями могут быть или сторонние инвесторы, которым деньги некуда девать, либо сами аптекари.

Повторю, цена уже хорошая, по сравнению с ценой “управляющих активами”, но все -равно кажется завышенной. Но, на то они и торги.

Столичные чиновники кстати в релизе наврали даже в названии собственника, владельцев пакетов должно быть ОАО “Московская Аптека”. Что дальше? Посмотрим.

“Департамент Москвы по конкурентной политике выставил на электронные аукционы миноритарные пакеты акций аптек на Земляном Валу, Кутузовском и Лермонтовском проспектах. ...все помещения выставленных на торги аптек расположены на первых линиях домов, в шаговой доступности от метро, в районах сложившейся жилой застройки. Объекты находятся в хорошем техническом состоянии, проведение ремонтных работ не требуется, сообщили в пресс-службе департамента. Все объекты принадлежат ОАО «Московские аптеки». На аукцион выставлены: - 25% акций ОАО Аптека № 169 «Кутузовская». Начальная стоимость лота – 10 млн руб. - 28% акций ЗАО Аптека № 12 «Земляной Вал». Начальная стоимость лота – 17,8 млн руб. - 25% акций ЗАО «Аптека «Санкта». Начальная стоимость лота – 10 млн руб.

Делайте ставки, господа аптекари. Чтобы еще более было понятно, о чем речь, ссылки ниже.

На корпоративный сайт ОАО “Московская Аптека”

На статью на provizor.ru Домашняя “аптечная” компания Московских чиновников “Московская аптека” ищет "выход", в связи с грядущей сменой власти в городе. Только за 2008 и 2009 года бюджет Москвы недополучил почти 3 млн. долларов в доходах и соответственную сумму в налогах..

На подшивку профсоюза Провизоров "Дело инвесторов". Эту папку мы завели буквально при первой рейдерской атаке.