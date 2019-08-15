--- : Московскую независимую производственную аптеку атакуют рейдеры с использованием государственного надзорного органа. Росздравнадзор инструмент заказных проверок.

Московскую независимую производственную аптеку атакуют рейдеры с использованием государственного надзорного органа. Дело Росздранадзора.

Теперь могу сказать, старейшая производственная аптека Москвы атакована рейдерами. Процесс начался еще в 2018 году. Нового ничего, нас предупреждали. В плане, что в России будет новая волна захватов успешных предприятий..

Для меня новое, что одним из инструментов экономического давления на экономически самостоятельное независимое малое предприятие при нынешнем, достаточно понятном федеральном законодательстве используется территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области. Используется беспринципно и грубо. Столько всего вылезло на поверхность. Кто мне рассказал бы об этом, не поверил бы. По мне так это чистейшей воды дискредитация органов государственной власти.

Открытый саботаж государственной политики в части контрольно-надзорной деятельности. Но чтобы до такой степени откровенно.

Как для редактора Provizor.RU пока в этом вопросе для меня одна загадка.