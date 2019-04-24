--- : "Маркировка" лекарств, лекарственное обеспечение Родины в опасности

Не нужно делать из нас дураков, выдавая интересы бюрократических кланов за государственный интерес. Все просто. Защищать интересы страны и общества необходимо. Но, причем тут "маркировка лекарств 2020" в России. Собственно всех, рыночных предпринимателей призываю к обсуждению. Плевать, что иногда люди, или предприниматели, путают фармацию с какой-то фармацевтикой. Не нужно делать из нас дураков, выдавая интересы бюрократических кланов за государственный интерес. Все просто. Защищать интересы страны и общества необходимо. Но, причем тут "маркировка лекарств 2020" в России. Собственно всех, рыночных предпринимателей призываю к обсуждению. Плевать, что иногда люди, или предприниматели, путают фармацию с какой-то фармацевтикой.

Бюрократический субботник в лекарственном обеспечении действительно опасен. Уверен, что инициаторы, и тем более исполнители "маркировки" лекарств вообще слабо представляют, о чем речь.









То ли бдеть, закупленные за бюджетные средства лекарства. На неделе счетная палата проинформировала, в очередной раз, общество о проблемах в лекарственном обеспечении. В ходе проведенных Счетной палатой в прошлом году проверок в сфере лекарственного обеспечения было выявлено финансовых нарушений на общую сумму почти 6 млрд рублей, все они требуют незамедлительного реагирования.

«.. за оборот лекарственных препаратов отвечают пять различных органов федеральной власти: Минпромторг, Минздрав, ФМБА, Росздравнадзор, ФАС. Каждое из этих ведомств действует достаточно самостоятельно, и отсутствие координирующего органа приводит к десинхронизации работы по данному направлению»

М. Мень, аудитор Счетной Палаты

Что, предложенная, неизвестно кем, "маркировка" лекарств, исполненная в рамках безумного "эксперимента" никак, буквально, может решить эту проблему? Финансовые нарушения уменьшаться Точно нет. Чиновники станут нести ответственность? Тоже нет. Для чего тогда? Хоть кто-то может сказать! Рост цен на лекарства, да. Увеличение нагрузки на бизнес, да. Заработок для близких к власти кланов, да. Для людей и лекарств, есть хоть что? Пусть кто-то, наконец, хоть попробует сказать, цель какая?

То ли решать проблему защиты интересов легальных производителей лекарств. На каком основании тогда, общество и российской фармацевтический рынок должны нести расходы и дополнительно оплачивать фобии и некомпетентность некоторых представителей от "фармацевтических производителей".

То ли вообще, цирк. Недавно, в социальной сети, приводил высказывания адепта "маркировки" о необходимости участия в "проекте" детских садов.

То есть "авторы" спорной затеи хотят втянуть сюда и конечного потребителя. Это как? Это зачем?

Вопросов все больше, как растет и, уже почти маниакальный, напор организаторов шабаша.

Дальше делимся мнением на этот счет в статье "Внимание маркировка".

В России, ведь, такое впечатление, против "маркировки" лекарств говорить ничего нельзя. Можно подумать, что нам и обществу, которым нагло навязывается вредный "проект", не плевать на то, что несколько десятков местных производителей уже потратили миллионы на подготовку к тому, чего нет. Цитирую дальше.

"Внимание! Маркировка. Ничего личного, просто бизнес... В самом начале статьи хочу обратить Ваше внимание на некоторые моменты, чтобы Вы могли сделать вывод, стоит тратить время на это чтиво или нет. Приведу только одну цифру: 90 млн долларов США (34 млрд.200 млн.тенге или 6 млрд рублей) в год – это размер нового бизнеса под названием “маркировка” ТОЛЬКО в России и только лишь на ОДНИХ сигаретах. Так как заинтересованные в этом бизнесе лица готовы маркировать или выдавать коды на все и вся, то мы ждем существенного расширения линейки позиций, подлежащих маркировке, увеличения размера этого бизнеса и, как следствие, повсеместного удорожания потребительских товаров не только на вышеуказанную сумму, но и на расходы предпринимателей для организации всех связанных с этим процессов. В тексте вы найдете ссылки на документы, позиции, статьи журналистов и прочее.

Почти все эти материалы из России, но давайте попробуем поучиться на чужих ошибках. Так как вопрос внедрения маркировки уже на горизонте и для Казахстана.

Наша позиция по этому вопросу: мы не против контроля, но он должен быть разумным.

А теперь более подробно о нюансах маркировки.

Если говорить простыми словами о предложенной нам маркировке контрольно-идентификационными знаками, или сериализации, то это нанесение уникального кода на каждую единицу товара. Код выдается каким-то оператором маркировки за определенную плату. На всех этапах движения товара: производство, ввоз через границу, перемещение склад – склад, склад – магазин, магазин – покупатель, специальными устройствами производится фиксация действия с каждой единицей товара.

Если с маркировкой уникальным кодом товара сегмента лакшери, например, меховых изделий все более или менее понятно, то для рынков товаров с низкими ценами и с миллиардами мелких упаковок: коробочек, блистеров, саше и пр. сразу возникают вопросы о стоимости процедуры для каждого потребителя, об эффективности вводимой меры в целом и просто о ее необходимости.

В декабре 2018 года в рамках международной конференции "Предприниматель и потребитель: шаги навстречу", организованной Российской ассоциацией прямых продаж, по вопросу маркировки, или сериализации, выступил Андрей Вадимович Кухаренко, к.э.н., сертифицированный ВОЗ-эксперт в области «Холодовой Цепи» и надлежащей практики дистрибуции лекарственных средств.

Для тех, для кого, как и для меня, термин “холодовая цепь” стал открытием, поясню, что это постоянно функционирующая система организационных и практических мероприятий, обеспечивающая оптимальный температурный режим хранения и транспортировки медицинских препаратов.

Он рассказал, что цели введения маркировки, заявленные инициаторами, а именно: защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов; предоставление неограниченному кругу потребителей (граждан) возможности проверки легальности лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте; обеспечение прозрачности поставок и развитие справедливой конкуренции на фармацевтическом рынке; избавление от "чёрного" импорта. Все цели в принципе прекрасны, но в контексте проекта «маркировка КИЗ» либо преувеличены масштабы проблемы, либо не достигаются цели внедрения, либо существуют более дешевые варианты их достижения.

Наш эксперт попытался определить о каких суммах идет речь, когда говорят о фальсифицированной и контрафактной фармацевтической продукции. Он взял несколько доступных источников: – интервью министра здравоохранения Вероники Скворцовой газете "Аргументы и факты", где определено, что фальсификат составляет 0,01 %.

в России фальсификата среди лекарств всего сотые доли процента

Ещё одна недавняя информация из Минздрава: в России фальсификата среди лекарств всего сотые доли процента. Это не ошибка? Это действительно так. Менее 0,01%.

– данные Росздравнадзора , фальсификат и контрафакт определяется в 1% оборота фармы:

“Согласно информации Росздравнадзора доля контрафактной и фальсифицированной продукции на российском фармрынке составляет менее 1%. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Фармацевтический Вестник» на пресс-конференции в Москве, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.»

По данным IPT Group, оборот рынка фармацевтики России в 2017 году составил 1445 млрд рублей. Это значит, что доля контрафакта – 1 445 млрд рублей * 1% = 14,4 млрд рублей

для реализации проекта по маркировке лекарств предпринимателям понадобятся существенные вложения – «в общем ценнике получается свыше 15 млрд рублей для производителей, для аптек, для всех»

При этом, по словам главы Росздравнадзора , для реализации проекта по маркировке лекарств предпринимателям понадобятся существенные вложения – «в общем ценнике получается свыше 15 млрд рублей для производителей, для аптек, для всех».

Получается, что для того, чтобы решить проблему [недобросовестного] бизнеса, по официальным оценкам составляющую 14,4 млрд рублей, [добросовестный] бизнес должен вложить свыше (внимание) 15 млрд рублей (!!!)

Множество вопросов вызывает и эффективность меры для бюджета страны.

Оказывается, ЗАТРАТЫ на сериализацию будут значительно ВЫШЕ, чем ДОХОД бюджета, который дополнительно планирует получить государство после введения маркировки.

https://rusmonitor.com/analiz-vnedryaemojj-v-rf-sistemy-markirovki-chestnyjj-znak.html и В Российской Федерации введение маркировки проводится более агрессивно, чем в Казахстане, уже появилась коммерческая структура ООО “Оператор ЦРПТ” (ссылки о данной компании http://rus952.blogspot.com/2018/11/blog-post_43.html https://rusmonitor.com/obyazatelnaya-markirovka-tovarov-iz-karmanov-rossiyan-pryamikom-v-karmany-druzejj-putina.html ), которая инвестировала в организацию маркировки, и теперь уже за “несущественные” деньги, предположительно 50 копеек за штуку, производителю/предпринимателю выдается код.

При проведении пилотных проектов фармацевтический бизнес уже в полной мере столкнулся со всеми «прелестями» этого нового явления. Так как наш Андрей Вадимович хорошо разбирается в фармацевтической логистике, он рассказал нам о ряде проблем предпринимателей фармы: – на этапе нанесения есть потери из-за ошибок, при этом повторное нанесение кода на ту же упаковку невозможно; – на этапе реализации не считывается код, а возвращенная продукция не подлежит продаже; – оборудование, которое предлагает ООО «оператор ЦРПТ», не согласуется со складскими системами, которые уже установлены на этих складах; – зависание оборудования на таможне при получении уже замаркированного груза из-за рубежа.

Еще один момент, который вызывает у нас опасение. Нам всем прекрасно известны правила бизнеса: чем больше партия, тем дешевле будет товар, в связи с чем можно уже сейчас понять, что мелким предпринимателям будет дороже осуществить маркировку, что сделает их товары, произведенные/ввезенные маленькими партиями, менее конкурентоспособными, то есть мы создадим дополнительный искусственный барьер тысячам предпринимателей, наличие которых в стране как раз поддерживает конкурентные условия.

К сожалению, в обсуждении маркировки принимают участие в основном представители государственных органов, которые никогда не вели самостоятельного бизнеса в условиях рыночной конкуренции, и представители большого бизнеса, имеющие ресурсы и готовые сделать многое, чтобы не ругаться с инициаторами со стороны государства, а вот маленький бизнес, как всегда, остается за бортом предстоящих перемен, он слишком разрознен и ему некогда вникать. Любой здравый предприниматель пойдет на затраты, если они экономически оправданны. Крупные компании, просчитывают, насколько их доход от конкурентного преимущества перед всей мелочью перекроет их серьезные инвестиции в оборудование, обучение людей и отладку всех бизнес-процессов.