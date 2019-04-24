--- : "Маркировка" лекарств, лекарственное обеспечение Родины в опасности

Не нужно делать из нас дураков, выдавая интересы бюрократических кланов за государственный интерес. Все просто. Защищать интересы страны и общества необходимо. Но, причем тут "маркировка лекарств 2020" в России. Собственно всех, рыночных предпринимателей призываю к обсуждению. Плевать, что иногда люди, или предприниматели, путают фармацию с какой-то фармацевтикой.
Бюрократический субботник в лекарственном обеспечении действительно опасен. Уверен, что инициаторы, и тем более исполнители "маркировки" лекарств вообще слабо представляют, о чем речь.
То ли бдеть, закупленные за бюджетные средства лекарства. На неделе счетная палата проинформировала, в очередной раз, общество о проблемах в лекарственном обеспечении. В ходе проведенных Счетной палатой в прошлом году проверок в сфере лекарственного обеспечения было выявлено финансовых нарушений на общую сумму почти 6 млрд рублей, все они требуют незамедлительного реагирования.
«.. за оборот лекарственных препаратов отвечают пять различных органов федеральной власти: Минпромторг, Минздрав, ФМБА, Росздравнадзор, ФАС. Каждое из этих ведомств действует достаточно самостоятельно, и отсутствие координирующего органа приводит к десинхронизации работы по данному направлению»М. Мень, аудитор Счетной Палаты
Что, предложенная, неизвестно кем, "маркировка" лекарств, исполненная в рамках безумного "эксперимента" никак, буквально, может решить эту проблему? Финансовые нарушения уменьшаться Точно нет. Чиновники станут нести ответственность? Тоже нет. Для чего тогда? Хоть кто-то может сказать! Рост цен на лекарства, да. Увеличение нагрузки на бизнес, да. Заработок для близких к власти кланов, да. Для людей и лекарств, есть хоть что? Пусть кто-то, наконец, хоть попробует сказать, цель какая?
То ли решать проблему защиты интересов легальных производителей лекарств. На каком основании тогда, общество и российской фармацевтический рынок должны нести расходы и дополнительно оплачивать фобии и некомпетентность некоторых представителей от "фармацевтических производителей".
То ли вообще, цирк. Недавно, в социальной сети, приводил высказывания адепта "маркировки" о необходимости участия в "проекте" детских садов.
То есть "авторы" спорной затеи хотят втянуть сюда и конечного потребителя. Это как? Это зачем?
Вопросов все больше, как растет и, уже почти маниакальный, напор организаторов шабаша.
В России, ведь, такое впечатление, против "маркировки" лекарств говорить ничего нельзя. Можно подумать, что нам и обществу, которым нагло навязывается вредный "проект", не плевать на то, что несколько десятков местных производителей уже потратили миллионы на подготовку к тому, чего нет. Цитирую дальше.
"Внимание! Маркировка. Ничего личного, просто бизнес...В самом начале статьи хочу обратить Ваше внимание на некоторые моменты, чтобы Вы могли сделать вывод, стоит тратить время на это чтиво или нет. Приведу только одну цифру: 90 млн долларов США (34 млрд.200 млн.тенге или 6 млрд рублей) в год – это размер нового бизнеса под названием “маркировка” ТОЛЬКО в России и только лишь на ОДНИХ сигаретах. Так как заинтересованные в этом бизнесе лица готовы маркировать или выдавать коды на все и вся, то мы ждем существенного расширения линейки позиций, подлежащих маркировке, увеличения размера этого бизнеса и, как следствие, повсеместного удорожания потребительских товаров не только на вышеуказанную сумму, но и на расходы предпринимателей для организации всех связанных с этим процессов.В тексте вы найдете ссылки на документы, позиции, статьи журналистов и прочее.
Почти все эти материалы из России, но давайте попробуем поучиться на чужих ошибках. Так как вопрос внедрения маркировки уже на горизонте и для Казахстана.
Наша позиция по этому вопросу: мы не против контроля, но он должен быть разумным.
А теперь более подробно о нюансах маркировки.
Если говорить простыми словами о предложенной нам маркировке контрольно-идентификационными знаками, или сериализации, то это нанесение уникального кода на каждую единицу товара. Код выдается каким-то оператором маркировки за определенную плату. На всех этапах движения товара: производство, ввоз через границу, перемещение склад – склад, склад – магазин, магазин – покупатель, специальными устройствами производится фиксация действия с каждой единицей товара.
Если с маркировкой уникальным кодом товара сегмента лакшери, например, меховых изделий все более или менее понятно, то для рынков товаров с низкими ценами и с миллиардами мелких упаковок: коробочек, блистеров, саше и пр. сразу возникают вопросы о стоимости процедуры для каждого потребителя, об эффективности вводимой меры в целом и просто о ее необходимости.
В декабре 2018 года в рамках международной конференции "Предприниматель и потребитель: шаги навстречу", организованной Российской ассоциацией прямых продаж, по вопросу маркировки, или сериализации, выступил Андрей Вадимович Кухаренко, к.э.н., сертифицированный ВОЗ-эксперт в области «Холодовой Цепи» и надлежащей практики дистрибуции лекарственных средств.
Для тех, для кого, как и для меня, термин “холодовая цепь” стал открытием, поясню, что это постоянно функционирующая система организационных и практических мероприятий, обеспечивающая оптимальный температурный режим хранения и транспортировки медицинских препаратов.
Он рассказал, что цели введения маркировки, заявленные инициаторами, а именно:защита населения от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов; предоставление неограниченному кругу потребителей (граждан) возможности проверки легальности лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте; обеспечение прозрачности поставок и развитие справедливой конкуренции на фармацевтическом рынке; избавление от "чёрного" импорта.Все цели в принципе прекрасны, но в контексте проекта «маркировка КИЗ» либо преувеличены масштабы проблемы, либо не достигаются цели внедрения, либо существуют более дешевые варианты их достижения.
Наш эксперт попытался определить о каких суммах идет речь, когда говорят о фальсифицированной и контрафактной фармацевтической продукции. Он взял несколько доступных источников: – интервью министра здравоохранения Вероники Скворцовой газете "Аргументы и факты", где определено, что фальсификат составляет 0,01 %.
в России фальсификата среди лекарств всего сотые доли процента
Ещё одна недавняя информация из Минздрава: в России фальсификата среди лекарств всего сотые доли процента. Это не ошибка?Это действительно так. Менее 0,01%.
– данные Росздравнадзора, фальсификат и контрафакт определяется в 1% оборота фармы:
“Согласно информации Росздравнадзора доля контрафактной и фальсифицированной продукции на российском фармрынке составляет менее 1%. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента «Фармацевтический Вестник» на пресс-конференции в Москве, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.»
По данным IPT Group, оборот рынка фармацевтики России в 2017 году составил 1445 млрд рублей. Это значит, что доля контрафакта – 1 445 млрд рублей * 1% = 14,4 млрд рублей
для реализации проекта по маркировке лекарств предпринимателям понадобятся существенные вложения – «в общем ценнике получается свыше 15 млрд рублей для производителей, для аптек, для всех»
При этом, по словам главы Росздравнадзора, для реализации проекта по маркировке лекарств предпринимателям понадобятся существенные вложения – «в общем ценнике получается свыше 15 млрд рублей для производителей, для аптек, для всех».
Получается, что для того, чтобы решить проблему [недобросовестного] бизнеса, по официальным оценкам составляющую 14,4 млрд рублей, [добросовестный] бизнес должен вложить свыше (внимание) 15 млрд рублей (!!!)
Множество вопросов вызывает и эффективность меры для бюджета страны.
Оказывается, ЗАТРАТЫ на сериализацию будут значительно ВЫШЕ, чем ДОХОД бюджета, который дополнительно планирует получить государство после введения маркировки.
В Российской Федерации введение маркировки проводится более агрессивно, чем в Казахстане, уже появилась коммерческая структура ООО “Оператор ЦРПТ” (ссылки о данной компании http://rus952.blogspot.com/2018/11/blog-post_43.html , https://rusmonitor.com/analiz-vnedryaemojj-v-rf-sistemy-markirovki-chestnyjj-znak.html и https://rusmonitor.com/obyazatelnaya-markirovka-tovarov-iz-karmanov-rossiyan-pryamikom-v-karmany-druzejj-putina.html ), которая инвестировала в организацию маркировки, и теперь уже за “несущественные” деньги, предположительно 50 копеек за штуку, производителю/предпринимателю выдается код.
При проведении пилотных проектов фармацевтический бизнес уже в полной мере столкнулся со всеми «прелестями» этого нового явления. Так как наш Андрей Вадимович хорошо разбирается в фармацевтической логистике, он рассказал нам о ряде проблем предпринимателей фармы: – на этапе нанесения есть потери из-за ошибок, при этом повторное нанесение кода на ту же упаковку невозможно; – на этапе реализации не считывается код, а возвращенная продукция не подлежит продаже;– оборудование, которое предлагает ООО «оператор ЦРПТ», не согласуется со складскими системами, которые уже установлены на этих складах;– зависание оборудования на таможне при получении уже замаркированного груза из-за рубежа.
Еще один момент, который вызывает у нас опасение. Нам всем прекрасно известны правила бизнеса: чем больше партия, тем дешевле будет товар, в связи с чем можно уже сейчас понять, что мелким предпринимателям будет дороже осуществить маркировку, что сделает их товары, произведенные/ввезенные маленькими партиями, менее конкурентоспособными, то есть мы создадим дополнительный искусственный барьер тысячам предпринимателей, наличие которых в стране как раз поддерживает конкурентные условия.
К сожалению, в обсуждении маркировки принимают участие в основном представители государственных органов, которые никогда не вели самостоятельного бизнеса в условиях рыночной конкуренции, и представители большого бизнеса, имеющие ресурсы и готовые сделать многое, чтобы не ругаться с инициаторами со стороны государства, а вот маленький бизнес, как всегда, остается за бортом предстоящих перемен, он слишком разрознен и ему некогда вникать. Любой здравый предприниматель пойдет на затраты, если они экономически оправданны. Крупные компании, просчитывают, насколько их доход от конкурентного преимущества перед всей мелочью перекроет их серьезные инвестиции в оборудование, обучение людей и отладку всех бизнес-процессов.
Кухаренко же посоветовал странам ЕАЭС не торопиться, а понаблюдать, что будет происходить в России, он с сожалением сказал, что этот маховик запущен, олигархи инвестировали огромные средства, вряд ли кто-то сейчас скажет: “извините, мы ошиблись”, и заметил, несмотря на то что для маркировки, предлагаемой сейчас, существуют более доступные способы, почему-то мы идем по дорогому пути. Вопрос “почему?” остался открытым для всех.
О маркировке уже писали:1 - «Честный знак», или Кормушка для олигархов?
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.