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    » Заявление о вреде поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» о наделении Росздравнадзора правом проведения контрольных закупок.


    --- : Заявление о вреде поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» о наделении Росздравнадзора правом проведения контрольных закупок.
    автор: redaktor 8-11-2017, 19:32 Просмотров: 142
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    Заявление Ассоциации российских независимых аптекарей о вреде поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» о наделении Росздравнадзора правом проведения контрольных закупок.

    Уважаемые господа, коллеги, в Государственной Думе находятся на рассмотрении поправки в ФЗ “Об обращении лекарственных средств”, которыми планируется наделить “органы” Росздравнадзора правом проведения “контрольных закупок”. 
    Считаем, что поправки не могут и не должны быть приняты, так как являются очередным, административным инструментом давления на фармацевтический рынок. 
    С беспрецедентной коррупционной составляющей. 
    В настоящее время на рассмотрение в ГД РФ вносится законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об обращении ЛС» и ФЗ «Об охране здоровья граждан». Суть нововведений сводится к тому, что к контрольным функциям Росздравнадзора будет относиться осуществление контрольных закупок при «наличии жалобы на действие юридического лица и (или) достаточных основаниях полагать, что данное юридическое лицо нарушает действующий порядок обращения ЛС».
    Читать заявление полностью на http://NationalPharmChamber.com
     
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