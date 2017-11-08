--- : Заявление о вреде поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» о наделении Росздравнадзора правом проведения контрольных закупок.

Заявление Ассоциации российских независимых аптекарей о вреде поправок в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» о наделении Росздравнадзора правом проведения контрольных закупок.
Уважаемые господа, коллеги, в Государственной Думе находятся на рассмотрении поправки в ФЗ “Об обращении лекарственных средств”, которыми планируется наделить “органы” Росздравнадзора правом проведения “контрольных закупок”.
Считаем, что поправки не могут и не должны быть приняты, так как являются очередным, административным инструментом давления на фармацевтический рынок.
С беспрецедентной коррупционной составляющей.
В настоящее время на рассмотрение в ГД РФ вносится законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об обращении ЛС» и ФЗ «Об охране здоровья граждан». Суть нововведений сводится к тому, что к контрольным функциям Росздравнадзора будет относиться осуществление контрольных закупок при «наличии жалобы на действие юридического лица и (или) достаточных основаниях полагать, что данное юридическое лицо нарушает действующий порядок обращения ЛС».
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